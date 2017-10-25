Lenovo представила в России мониторы Think Vision T24 v-10b и T22v-10. Цены

Lenovo представляет на российском рынке универсальные мониторы Think Vision T24 v-10 и T22v-10, обладающие качественной цветопередачей и встроенной веб-камерой со стерео микрофоном. Они подходят для общения по Skype, а также сертифицированы для использования с функцией Windows Hello.

Модели оснащаются ЖК-матрицами с диагоналями 23,8 и 21,5 дюйма. Они произведены по технологии IPS и обладает насыщенной цветопередачей и широкими углами обзора. Эти мониторы подойдут тем, кто использует для общения сервисы VoIP-телефонии. Они поддерживают функцию Windows Hello с возможностью идентификации пользователя по лицу без необходимости ввода пароля для доступа к ПК.

Оба устройства имеют встроенную веб-камеру, транслирующую живую картинку с разрешением 1920х1080 точек, и дополнительную камеру, работающую в ИК-диапазоне. За точную передачу голоса отвечает стерео микрофон. Модели оснащены качественной акустической стереосистемой и имеют встроенный разветвитель на 2 порта USB-3.0. Время отклика матрицы составляет 4 мс.

Для снижения нагрузки на зрение используется фильтр синего цвета и антибликовое покрытие. Мониторы прошли сертификацию TUV Reinland Eye Comfort Certification, подтверждающую высокое качество продуктов Lenovo и их безопасность для зрения.

Благодаря минимальным полям по краям экрана и широким углам обзора устройства идеально подходят для использования в мультимониторных конфигурациях. Подставка позволяет настроить положение для максимального удобства использования: есть регулировка по высоте, наклону, вращению вокруг оси, а также режим портретной ориентации.

Мониторы Think Vision T24 v-10 и T22v-10 доступны на российском рынке по ориентировочной розничной цене от 12,5 тыс. руб. и 15 тыс. руб. соответственно.