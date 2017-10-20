«Глобус-Телеком» представила «СКИТ» на выставке «Интерполитех-2017»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») провела презентацию системы «СКИТ» собственной разработки на XXI международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017».

Оператор продемонстрировал функциональные возможности программно-аппаратного комплекса «СКИТ» для нужд силовых структур, органов государственной власти и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Презентация состоялась на заседании секции «Технические средства поиска, досмотра и наблюдения на критически важных объектах».

«Наша разработка актуальна с учетом утвержденной Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы и Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», – сказал Сергей Рыбаков, ИТ-директор компании. – Основная цель этого закона, который вступит в силу в январе 2018 года – обеспечение защищенности объектов инфраструктуры: информационных систем, сетей электросвязи, телекоммуникационных сетей. С помощью использования нашего программного продукта можно достичь названной цели, так как он обеспечивает автоматический режим непрерывного мониторинга объектов».

«СКИТ» позволяет выявлять все инциденты, связанные с незапланированной остановкой сервисов, ухудшением качества каналов связи, сбоями в работе серверного и телекоммуникационного оборудования. ИТ-решение имеет три базовых подсистемы. Подсистема постоянного мониторинга контролирует состояние программных и аппаратных эксплуатируемых средств. При обнаружении сбоев или аномалий в работе наблюдаемых объектов критической информационной инфраструктуры происходит автоматическое оповещение технического персонала.

Программный продукт адаптирован к мониторингу сложных процессов обмена данными между территориально-распределенными системами. Его можно применять для мониторинга работоспособности электронных сервисов госструктур в системе электронного взаимодействия (СМЭВ) при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Подсистема технической поддержки автоматизирует процессы обслуживания пользователей, обработки запросов на модернизацию и развитие ИТ-инфраструктуры, контролирует качество и сроки исполнения. Кроме того, она обеспечивает планирование и контроль регламентных работ по сопровождению ИТ-ресурсов.

Подсистема технического учета предназначена для систематизации данных об эксплуатируемом оборудовании и программном обеспечении, контроля эффективности использования и соблюдения лицензионной чистоты.

«СКИТ» сертифицирован в Минкомсвязи России и имеет сертификат ФСТЭК, подтверждающий его соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа к информации. Программный продукт зарегистрирован в Роспатенте, включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения и полностью соответствует требованиям Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных.