Avaya объявила о новом рекорде по количеству подключений платформы Avaya IP Office

Avaya объявила, что число систем Avaya IP Office, выпущенных для предприятий и организаций по всему миру, превысило 600 тыс. с начала выпуска решения. Это событие произошло на фоне повсеместного роста интереса к облачному варианту платформы (IP Office Cloud), а также увеличения продаж гибридных вариантов, привлекающих заказчиков возможностями гибкого сопряжения их коммуникационных систем и бизнес-стратегий.

IP Office – это одна из наиболее распространенных в мире систем коммуникаций для предприятий малого и среднего бизнеса. Ее традиционная популярность как офисного решения наследует теперь и Avaya IP Office Cloud. Это подтверждается двузначным числом поквартального увеличения количества пользовательских лицензий для облачной модели. Сегодня платформа IP Office Cloud доступна в 164 странах мира.

Заказчики выбирают Avaya IP Office Cloud в качестве гибридного или чисто облачного решения по таким причинам, как сохранение приобретенных ранее традиционных локальных компонентов и пользовательских устройств, снижающее необходимость переобучения персонала при внедрении новых возможностей из облака; простое добавление новых или объединение нескольких существующих площадок в единую распределенную систему с общим планом нумерации и унифицированным функционалом для всех узлов сети; масштабируемая и бесшовная интеграция временного персонала в контакт-центры, помогающего удовлетворить пиковые краткосрочные или сезонные потребности бизнеса без существенных дополнительных вложений; гибридная облачная модель реализации обеспечивает дополнительный уровень защищенности и более быстрое восстановление в случае непредвиденных ситуаций на площадках или в сети в целом.

Облачная модель позволяет расширить круг клиентов, пользующихся такими возможностями как контакт центры и мобильные услуги, или предложить решения, устраняющие ограничения, связанные с размерами помещений или подключением пользовательских устройств по проводам.

Avaya IP Office 10.x поддерживает от 5 до 2500 и более пользователей услуг унифицированных коммуникаций, оставив далеко позади цифру в 360 голосовых абонентов первоначальных систем версии 1.0. Сейчас пользователь IP Office имеет доступ к услугам контакт-центра, видеосвязи, мобильным услугам, а также полному набору услуг унифицированных коммуникаций как из облака, так и непосредственно у себя на предприятии

«Такой рубеж для Avaya IP Office я бы назвал закономерным. Решение прошло путь от небольшой телефонной станции до комплексной коммуникационной платформы, на базе которой можно решать самые сложные задачи современного предприятия. К IP Office сегодня можно добавить мультимедийные контакт центры, системы совместной работы, решения по обеспечению безопасности удаленных абонентов и многое другое. Платформа IP Office активно развивается и в ближайшее время мы увидим адаптированные для IP Office телефоны Vantage и мобильный клиент Equinox. Сочетание такого богатого функционала, исторической отказоустойчивости и экономичности платформы и обеспечивает репутацию решения как лучшего на рынке», - отметил Георгий Санадзе, директор по развитию бизнеса Avaya в России и СНГ.