Polymedia создала интерактивный музей в Театре на Таганке

Polymedia создала интерактивный музей в «Московском театре на Таганке» к 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова. Музей объединяет круговую проекцию на стены фойе и виртуальный интерактивный тур по театру.

«Это уже не первый проект Polymedia в театре, мы делаем креативные и сложные технические решения на пике АВ и ИТ технологий, например, проекция на движущиеся декорации, 3Д маппинг и другие, – сказала Елена Новикова, генеральный директор компании Polymedia. – Это позволяет нам работать с лучшими театрами и ведущими мировыми режиссерами».

«Благодарю коллектив компании Polymedia за успешную работу по созданию интерактивного музея в театре, – отметила Ирина Апексимова, директор Московского театра на Таганке. – Профессионализм и креативность команды, ее стремление как можно лучше понять задачу театра позволили удачно воплотить в жизнь наши художественные идеи с помощью самых современных технологий».

Центральной экспозицией музея стал комплекс из 12 проекторов, передающий на стены фойе цельное изображение – специально созданное круговое видео, посвященное основателю Театра на Таганке – Юрию Любимову. Уникальным местом в театре является кабинет Любимова. В нем при жизни режиссера побывали Андрей Тарковский, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Путин, Артур Миллер, Александр Солженицын, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко и многие другие знаменитые люди. Все они оставляли росписи на стенах кабинета. Начало этой традиции положил Андрей Вознесенский с записи «Все богини – как поганки перед бабами с Таганки».

Чтобы сделать эти росписи общедоступным достоянием, инженеры Polymedia предложили оцифровать и перенести все записи в фойе театра. На стенах фойе росписи оживают, и их автор рассказывает свою историю знакомства с Юрием Любимовым и его театром. Это легко в основу концепции созданной документальной 10 минутной видеоинсталляции, основные действия которой разворачиваются в легендарном кабинете Юрия Любимова. В начале видео комната режиссера увеличивается до размеров фойе, а у зрителя создается иллюзия, что он находится в тот самом кабинете. Ведется сюжетная линия светом от фонарика. Фонарики были главным инструментом Юрия Любимова. С помощью них он взаимодействовал со своими артистами даже во время спектаклей. «Зеленый» свет означал, что все хорошо, «красный» – будет репетиция, а «белый» был цветом всевозможных таинственных знаков, понятных только режиссеру и его актерам.

«Видеоинсталляция реализуется за счет 12 проекторов Panasonic, системы коммутации Atlona, мультимедиа сервера и программного обеспечения Unity. Видеоизображение проецируется методом сшивки по периметру стен в фойе цельным круговым изображением. В результате зритель получает 360° погружение в видеоконтент с 3D эффектом и ощущение присутствия в кабинете режиссера. С созданием уникального контента нам помог давний партнер – компания United 3D Labs», – сказал главный инженер проекта Оганес Мартиросян-Рояк.

Вторым элементом открывшегося музея являются интерактивные киоски, расположенные в разных частях театра. С их помощью гости Театра на Таганке могут отправиться в виртуальный панорамный тур по зданию с доступом в закрытые от простых посетителей помещения: гримерные, костюмерные, мастерские, различные цеха и другие уголки театра. В этом особенность экспозиции и ее ценность для зрителя. Посетители театра могут виртуально заглянуть в кабинет Юрия Любимова или в гримерную комнату Владимира Высоцкого, получить информацию об истории театра, его труппе и репертуаре, а также послушать аудиоспектакль на 5 языках.