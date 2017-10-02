Fujitsu представила корпоративную версию ПО Open Service Catalog Manager с открытым кодом

Fujitsu в рамках конференции SUSECON объявила о выпуске нового решения, призванного помочь в объединении локальных гиперконвергентных систем с облачными средами. ПО Fujitsu Enterprise Service Catalog Manager (ESCM) устраняет разрыв между локальными инфраструктурами и облачными средами, предоставляя доступ к гибридным облачным сервисам с поддержкой функции автоматизированного развертывания.

Программное обеспечение Fujitsu ESCM включено в партнерский каталог SUSE и позволяет компаниям воспользоваться преимуществами гибкости и масштабируемости облачных сервисов, модуль управления которыми размещен в собственном ЦОД. С помощью этого решения пользователям может быть предоставлен управляемый и контролируемый доступ к различным облачным сервисам с поддержкой функции управления учетными данными, а также учетом используемых ресурсов и управлением подписками. За счет простой интеграции Fujitsu Cloud Service K5 и сервисов других провайдеров облачных услуг ESCM обеспечивает простую масштабируемость локальной виртуальной инфраструктуры.

ПО ESCM было включено в партнерский каталог компании SUSE в рамках стратегического альянса Fujitsu и SUSE, о котором было объявлено в ноябре прошлого года. Компании договорились выделить дополнительные ресурсы, начиная с разработки и заканчивая маркетингом и продажами, сделав свой вклад в работу сообщества разработчиков программного обеспечения с открытым кодом, чтобы ускорить развитие гибридных облачных решений и технологий контейнеризации.

ESCM представляет собой корпоративную версию ПО с открытым кодом Open Service Catalog Manager, представленного компанией Fujitsu в октябре 2015 г. Готовые интеграционные модули обеспечивают совместимость ESCM с различными моделями предоставления услуг: инфраструктура как услуга, платформа как услуга и программное обеспечение как услуга. Также в новом решении реализованы возможность многопользовательского доступа и функции автоматизированного развертывания, управления событиями, формирования счетов и оплаты.

Оливье да Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, отметил: «Хотя компании высоко оценили многочисленные преимущества облаков, многие из них негативно относятся к неуправляемому использованию таких сервисов. В частности, это связано со сложностями с соответствием нормативным требованиям, контролем расходов и оптимизацией ресурсов. С помощью нового программного обеспечения Enterprise Service Catalog Manager мы объединяем широкие возможности для управления и контроля, характерные для локальных инфраструктур, и широкие возможности для масштабирования, которые дают облачные сервисы».

Филип Кокрелл (Phillip Cockrell), вице-президент по продажам компании SUSE, сказал: «В рамках глобальной конференции SUSECON мы совместно с нашими партнерами продемонстрировали технологии и инновации на основе программного обеспечения с открытым кодом, которые помогают упростить трансформацию современных компаний. Fujitsu приняла активное участие в развитии облачных вычислений, и выпуск решения Enterprise Service Catalog Manager (ESCM) лишний раз демонстрирует зрелость технологии OpenStack, и ее способность предоставить компаниям исключительную свободу выбора, безопасность и гибкость при переносе рабочих нагрузок между публичными и частными облачными средами».

Гибкость развертывания являются основными отличительными особенностями ПО ESCM, которое может быть записано на USB-накопитель и работать как виртуальный апплаенс на базе 64-разрядного ПО SUSE Linux Enterprise Server. ESCM также полностью совместимо со всеми основными представителями линейки гиперконвергентных и конвергентных инфраструктурных решений Fujitsu PRIMEFLEX, включая PRIMEFLEX для VMware vSAN, PRIMEFLEX для VMware Cloud Foundation, PRIMEFLEX для Storage Spaces Direct, PRIMEFLEX Cluster-in-a-box и PRIMEFLEX vShape.