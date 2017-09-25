Huawei и Intel протестирует совместимость на базе стандарта «нового радио»

Huawei объявила о сотрудничестве с Intel и представила проект тестирования совместимости Interoperability Development Testing (IODT) на базе разработанного консорциумом 3GPP стандарта «нового радио» (NR) для сетей 5G. Это партнерство свидетельствует о быстрой эволюции отрасли и ее готовности к предстоящему комплексному коммерческому запуску технологий 5G в соответствии с едиными стандартами 5G.

На Глобальном саммите по тестированию технологий 5G (Global 5G Testing Summit) в рамках Всемирного мобильного конгресса в феврале этого года компании Huawei, Intel и их партнеры из числа операторов связи сделали совместное заявление о том, что они будут вместе разрабатывать единые международные стандарты 5G, тестировать технологии 5G, активнее сотрудничать с производителями оборудования и представителями вертикальных отраслей, чтобы создать единую отраслевую цепь 5G – от чипсетов и терминалов до сетевой инфраструктуры и тестового оборудования, а затем построить единую экосистему 5G. Запуск проекта IODT компаниями Intel и Huawei стал серьезным шагом к достижению этой цели.

На основе прототипа базовой станции 5G от Huawei и тестовой мобильной платформы 5G третьего поколения от Intel® (Mobile Trial Platform (MTP)) обе компании будут совместно тестировать производительность ключевых технологий 5G NR, диапазоны частот ниже 6 ГГц, в том числе C-диапазон, миллиметровый диапазон mmWave и мобильность. Обе компании будут проводить испытания в реальной мобильной радиочастотной среде с прямым подключением инфраструктуры Huawei и терминала Intel.

Будучи одним из первых используемых по всему миру диапазонов 5G, С-диапазон обеспечит базовое покрытие и полосу пропускания для технологии 5G. Кроме того, C-диапазон станет одним из первых коммерческих диапазонов 5G. Проверка и тестирование этого функционала, начатые компаниями Huawei и Intel, зададут направление развития для всей отрасли.

«Компания Huawei намерена содействовать развитию и коммерческому запуску технологий 5G. В ходе полевых испытаний IMT-2020 в Пекине она продемонстрировала свою компетентность и свои лидерские позиции в сегменте технологий C-диапазона, миллиметрового диапазона и разделения каналов восходящей и нисходящей связи. Мы счастливы работать с Intel, чтобы помочь отрасли ускорить развитие терминалов 5G в интересах устойчивого развития и формирования экосистемы отраслевой цепи», – сказал Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент Huawei 5G Product Line.

«Компания Intel активно сотрудничает с ведущими китайскими игроками направления 5G, стремясь приблизить коммерческий запуск технологий 5G. Это тестирование совместимости на базе новейших технологий 5G по стандарту «нового радио» ускорит формирование единых стандартов 5G и отраслевой экосистемы по всему миру», – сказал Аша Кедди (Asha Keddy), вице-президент Communication and Devices Group, Intel Corporation.