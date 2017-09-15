Stack Group представила облачные сервисы для ИТ-разработчиков (ISV)

Stack Group объявила о предоставлении облачных услуг M1Cloud для независимых поставщиков программного обеспечения (ISV): для размещения сред разработки программного обеспечения, продуктивной среды ИТ-систем, когда предъявляются высокие требования к отказоустойчивости, производительности и защищенности ИТ-инфраструктуры, а также для размещения тестовых сред.

В облаке M1Cloud ИТ-разработчики могут быстро развертывать необходимые среды под новые проекты или масштабировать существующие с помощью полнофункционального и понятного сервиса самостоятельного управления AutoMate (программный продукт Stack Group).

Повышенная производительность и эластичность ресурсоёмких ИТ-систем при прогнозируемых и непрогнозируемых пиках нагрузки обеспечивается высококачественной технологической базой Hewlett Packard Enterprise (HPE), на которой построены облачные решения M1Cloud для ISV, что в результате повышает стабильность работы ПО для конечных пользователей.

«Как одной из востребованных опций для ИТ-разработчиков программных продуктов и SaaS-приложений является информационная безопасность и, в частности, защита персональных данных. Облачные решения M1Cloud имеют многоуровневую защиту как на физическом, так и на виртуальном уровнях, при этом облако аттестовано в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (Приказы ФСТЭК, 152-ФЗ и др.) для размещения ИСПДН (УЗ-1) и ГИС (К-1)», - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group.