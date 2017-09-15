R-Style Softlab выпустила новую версию ИАС RS-DataHouse

R-Style Softlab обновила ИТ-платформу RS-DataHouse, используемую банками для построения хранилищ данных и решения задач по управлению информационно-аналитическими процессами. Система поддерживает работу самой последней версии СУБД Oracle 12с release 2 (12.2.0.1.0), а также технологию единого входа (Single Sign-On) для всех приложений, построенных на основе платформы. В ней усовершенствованы возможности по редактированию данных, использованию справочников, доработана логика матрицы фондирования и многое другое.

Совместимость RS-DataHouse и версий СУБД Oracle 12.1.0.2.0 и Oracle 12.2.0.1.0 была проверена в ходе функционального и нагрузочного тестирований.

В текущей сборке системы технология Single Sign-On реализована как для десктопных, так и для веб-приложений RS-DataHouse. Это позволяет бизнес-пользователю (сотруднику банка) переходить из одного раздела любого приложения в другой или переключаться между ними без повторной аутентификации.

В технологическом приложении «Общие справочники», которое отвечает за консолидацию и унификацию нормативно-справочной информации, был усовершенствован интерфейс, появилась новая функциональность. Компоненты платформы для работы с MS Excel теперь учитывают привычные банковским специалистам сценарии импорта и экспорта файлов, а сервис платформы для формирования объемной отчетности и пользовательских выборок данных обеспечивает настройку очередности выполнения отчетов и выгрузок.

Дальнейшее развитие получила прикладная функциональность бизнес-приложений RS-DataHouse. Для расширения возможностей приложения «RSDH: Управленческая отчетность» компания разработала дополнительный модуль построения и расчета матрицы фондирования; усовершенствовала работу с внутрибанковскими трансфертами и аллокациями; пополнила перечень дистрибутивных шаблонов отчетности.

Бизнес-приложение «RSDH: Отчетность МСФО» было адаптировано под распределенные технологии подготовки данных. Теперь наряду с процессами согласования отчетности банкам предоставляется возможность организовывать процессы верификации и согласования первичных данных используемых для формирования отчетности.

В «RSDH: Бюджетирование и финансовое планирование» усовершенствована работа с договорной базой по административно-хозяйственным расходам. Появилась возможность детализировать плановые и фактические расходы по договорам в управленческой аналитике, и разработана функциональность по планированию договоров, их согласованию, заключению, контролю и исполнению.

«RSDH: Отчетность ЦБ» актуализирована в соответствии с изменениями, произошедшими в законодательстве. Решение поддерживает новые требования, появившиеся в 2017 году, в том числе связанные с расчетами банковских нормативов (форма 0409135) и необходимостью предоставлять сведения о банковских счетах и аккредитивах, о договорах банковского счета и банковского вклада (депозита) отдельных категорий юридических лиц (форма 0409159).

«Все обновления, как технологические, так и прикладные, направлены на соответствие программного комплекса высоким требованиям наших заказчиков, — отметила Юлий Кветкина, директор департамента аналитических банковских систем R-Style Softlab. — В последующих версиях компания продолжит развитие платформы и приложений с точки зрения повышения ценности решений для бизнес-подразделений банков. В частности, мы активно работаем над реализацией требований стандарта Базель III, а также над использованием технологий языка формирования отчетности XBRL».