«Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах

«Вокорд» и ISD представили интегрированную систему контроля доступа, основанную на применении распознавания лиц в платежно-пропускных системах. Продукт предназначен для крупных спортивных и развлекательных объектов – стадионов, горнолыжных центров и аквапарков.

Совместное решение компаний «Вокорд» и ISD расширяет функциональность контрольно-пропускных и билетных систем возможностью биометрической идентификации по лицам. Наиболее востребовано это решение при проведении крупных спортивных мероприятий. При продаже билетов в кассовых пунктах лицо каждого покупателя автоматически фотографируется – формируется база посетителей матча. В случае покупки через мобильное или веб-приложение реализована удаленная идентификация с помощью «селфи».

Таким образом, на стадион будет допущен именно тот, кто приобрел билет. Передача билета другому лицу и проход по фальсифицированным билетам исключается. Система не пропустит болельщиков, которым доступ на стадион запрещен. База лиц также может быть использована для анализа поведения болельщиков на трибунах и расследования инцидентов.

Интеграция распознавания лиц в платежно-пропускные системы – это новая технология рынка подобных услуг, которая реализована благодаря сотрудничеству компаний «Вокорд» и ISD. Компания ISD более 20 лет специализируется на ИТ-проектах для объектов спортивной, развлекательной, промышленной отраслей, а также государственного управления. Занимается внедрением комплексных систем и разработкой уникальных программно-аппаратных решений на базе собственных продуктов, что позволяет постоянно расширять список интеграционных возможностей.

Для целей идентификации посетителей используется система биометрического распознавания лиц VOCORD FaceControl, занимающая лидирующие позиции в международных рейтингах технологий идентификации по лицу – NIST (Национальный институт стандартов США) и MegaFace (рейтинг, составляемый Вашингтонским университетом).

Система VOCORD FaceControl уже проявила себя как эффективный и точный инструмент обеспечения превентивной безопасности объектов, предотвращения несанкционированного доступа нежелательных лиц, учета рабочего времени сотрудников и др. В настоящий момент VOCORD FaceControl используется на ряде спортивных объектов, в том числе на стадионах «Арена Омск», «Минск Арена» и биатлонном стадионе в г. Ханты-Мансийск.

«Мы уверены, что использование идентификации по лицу существенно расширяет функциональные возможностей систем контроля и организации доступа, особенно на таких крупных объектах, как стадионы. Сотрудничество с компанией Вокорд позволяет нам предложить заказчикам лучшее решение в данной области», – подчеркнули в компании ISD.

«Наше сотрудничество с российской компанией ISD позволило создать продукт, который особенно актуален в период подготовки к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018. Поскольку лицо привязывается к билету в момент покупки, исключается возможность прохода на объект другого человека, тем самым выполняются требования верификации болельщиков. Если человек внесен в списки лиц, которым доступ на стадион запрещен, система его не пропустит. Кроме того, с помощью нового продукта можно эффективно бороться с перекупщиками. Интеграция системы биометрического распознавания лиц и билетно-кассовой системы востребована заказчиками, поскольку мы сделали настройку максимально удобной и гибкой», – подчеркнули в компании Вокорд.