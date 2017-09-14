Облачный SAP Business One запущен в партнерском ЦОД в России

SAP объявила о том, что российские клиенты смогут получить облачную ERP-систему из ЦОД партнера SAP по доступной цене – от 4 130 руб. в месяц за пользователя. Партнеры SAP, компании ИТИК и ActiveCloud, запустили в облаке продукт для среднего и малого бизнеса - SAP Business One.

Решение размещено в защищенном российском дата-центре компании ActiveCloud. Оборудование облачной инфраструктуры резервируется по принципу N+1[1], который минимизирует время его простоя и обеспечивает бесперебойную работу. За всеми каналами связи подключения серверов ведется круглосуточный мониторинг, что обеспечивает пользователям доступ к актуальным данным в режиме 24x7.

SAP Business One в облаке позволит компаниям среднего и малого бизнеса минимизировать затраты на покупку оборудования и ПО, а также облегчить планирование расходов за счет ежемесячной оплаты потребляемого объема ИТ-ресурсов. Преднастроенные бизнес-процессы и простота конфигурации позволяет развернуть ERP-систему в течение короткого срока. Платформа легко масштабируется, а использование облачного сервиса дает возможность гибкого изменения параметров арендуемых мощностей. При этом обслуживание ИТ-инфраструктуры и поддержка ERP-системы уже включены в стоимость услуги.

«Помимо доступной стоимости ежемесячной подписки на лицензии и хостинг мы также предлагаем «экспресс-проект», при котором основной функционал SAP Business One внедряется с фиксированными сроками и стоимостью – 7 дней и 29.500 рублей соответственно», - отметил Дмитрий Гордеев, генеральный директор компании ИТИК.

«Сегодня все больше компаний во всем мире выбирают облачные версии решений, которые позволяют бизнесу быстрее проводить необходимые изменения – будь то увеличение пользователей, открытие новых направлений или географическая экспансия. По данным исследования SAP и Forrester, в России 22,4% предприятий малого и среднего бизнеса являются пользователями облачных сервисов. Решение SAP Business One в ЦОД нашего партнера позволит клиентам меняться и успешно развивать свой бизнес», - отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом SAP СНГ.

«Клиенты данного сегмента рынка более лояльны к нововведениям в области ИТ и вполне готовы переносить к нам в дата-центры критически важные для них приложения. Мы ожидаем, что в SAP Business One будут работать от 5 до 50 пользователей в рамках одной компании», - прокомментировал Игорь Корман, генеральный директор ActiveCloud.