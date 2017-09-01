Angara Professional Assistance запустила направление «Технические аудиты»

Angara Professional Assistance, дочерняя компания Angara Technologies Group, объявила о запуске нового бизнес-направления «Технический аудит». Направление включает в себя сервисы Health Check и Security Health Check, ориентированные на предоставление клиентам объективной информации о качестве и эффективности управления ИТ и степени защищённости критически важных бизнес-систем.

Аудит «уровня здоровья» системы даёт независимую оценку в критичных областях отказоустойчивости, готовности к восстановлению, архитектуры и качества сопровождения, позволяя тем самым максимизировать возврат инвестиций в информационную систему. Аудит «уровня самозащиты» системы позволяет понять объективную картину защищённости и сформировать дорожную карту по повышению её уровня для надёжного функционирования ИТ-ландшафта.

Среди поддерживаемых сервисами производителей: 1С, Microsoft Active Directory, VMware vSphere, Cisco, Kaspersky Lab, Infowatch. На текущий момент по данному направлению уже заключены контракты на миллионы рублей, в том числе с компаниями-лидерами российской экономики, направление вышло на полную окупаемость. К новому направлению проявили интерес компании и организации из нефтегазового, потребительского и государственного секторов.

Александр Бодрик, заместитель генерального директора Angara Professional Assistance по развитию бизнеса, отметил: «Услуги направления «Технические аудиты» находят горячий отклик в сердцах наших клиентов, мы даже не ожидали такого успеха. Дальнейшее развитие направления планируется за счет масштабирования команды, диджитализации процесса оказания услуг на базе технологий Big Data, расширения перечня поддерживаемых производителей и формирования пакетных предложений».

Angara Professional Assistance – это высокотехнологичный сервис-провайдер широкого набора тиражируемых услуг кибербезопасности (MSSP). В фокусе компании: сервисы по модели Security as a service, аутсорсинг информационной безопасности, услуги по сопровождению и поддержанию работоспособности ИТ- и ИБ-систем клиентов, повышению эффективности их работы и обеспечению непрерывности выполняемых функций.