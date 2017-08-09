Neoline представил навигатор для мотоциклов, снегоходов и квадроциклов

Компания Neoline объявила о выпуске нового устройства, предназначенного специально для поклонников экстремальной езды — навигатора Neoline Moto 2. В компании полагают, что он будет востребован среди владельцев мотоциклов, пригодится поклонникам передвижения на квадроциклах, снегоходах, скутерах.

Neoline Moto 2 создан для работы в любых условиях. В комплекте с навигатором поставляется специальное крепление на руль. Усиленный металлический кронштейн надежно зафиксирует устройство. Крепление подключается к бортовой электросети и через специальную контактную площадку подает питание на устройство уже в момент его установки. Корпус устройства надежно защищен от влаги и пыли, что позволяет использовать навигатор при любой погоде и на любых дорогах.

В компании отмечают, что компактный Moto 2 будет весьма удобен в использовании при управлении транспортным средством. Яркий 4,3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 480х272 позволяет быстро проложить маршрут и хорошо читается во время движения. Голосовые подсказки пользователь сможет получить на Bluetooth-гарнитуру благодаря поддержке технологии A2DP.

В качестве программной навигационной платформы в Neoline Moto 2 используется решение Navitel Navigator, которое отличается быстротой работы, точностью прокладки маршрута и большим количеством дополнительных функций. В комплекте с устройством поставляются подробные карты России, Украины, Казахстана и Белоруссии, также у пользователя остается возможность приобрести и загрузить в память навигатора карты других регионов. Для дополнительного контента Moto 2 имеет 4 ГБ встроенной памяти, которую можно дополнить картой microSD объемом до 32 ГБ.

Продажи Neoline Moto 2 начнутся в августе 2017 г. Рекомендованная розничная цена устройства составит p7 990.