Brother представляет новую линейку цветных лазерных устройств для бизнеса

Brother объявила о выпуске новой линейки цветных лазерных устройств для бизнеса. Устройства разработаны для повышения производительности и эффективности работы больших рабочих групп и растущих компаний.

В линейку входят пять устройств – два принтера HL-L8260CDW, HL-L9310CDW и три МФУ DCP-L8410CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L9570CDW. Флагманские устройства линейки HL-L9310CDW и MFC-L9570CDW предлагают усовершенствованные функции обработки бумаги, дополнительные лотки.

Устройства из новой линейки позволяют печатать с мобильных устройств и совместимы с приложением Brother iPrint&Scan. Технология ближней бесконтактной связи (NFC) позволяет повысить безопасность доступа к документам благодаря функции печати с авторизацией. Чтобы распечатать документ, пользователю необходимо ввести PIN-код или приложить идентификационную карту к устройству считывания.

Скорость печати новых цветных лазерных устройств Brother– до 31 страницы в минуту в цветном и черно-белом режиме. В то же время флагманское МФУ MFC-L9570CDW позволяет сканировать документы со скоростью до 100 изображений в минуту в цветном и черно-белом режиме.

Принтеры и МФУ новой линейки Brother оснащены автоподатчиком (АПД) документов емкостью до 80 листов, который позволяет быстро и легко сканировать документы напрямую в облачные сервисы или сетевую папку. С помощью удобного в использовании сенсорного дисплея пользователи могут создавать собственные ярлыки для быстрого доступа к часто используемым функциям.

Благодаря наличию дополнительных тонер-картриджей повышенной и сверхвысокой емкости (на флагманских моделях) с ресурсом до 9000 страниц для черно-белой и до 9000 страниц для цветной печати, расходы на печать с данными устройствами сокращаются до минимума.

По сравнению с предыдущей линейкой, новые цветные лазерные устройства Brother имеют ряд преимуществ. Максимальная возможность загрузки бумаги увеличена на 83%, размер дисплея увеличен на 34%, емкость автоподатчика документов (АПД) увеличена на 60%, максимальный ресурс тонер-картриджей увеличен на 50%.

Новые цветные лазерные устройства Brother для бизнеса являются надежными и безопасными. Прочная конструкция принтеров и МФУ способна выдержать особенности эксплуатации в условиях интенсивно работающего офиса. Благодаря встроенным функциям безопасности, таким как Active Directory, IPsec, 802.1x и SSL информация будет в безопасности.

Алексей Махалин, менеджер по маркетингу продукции «Бразер», отметил: «Новая линейка профессиональных цветных лазерных устройств Brother будет настоящим партнером для вашего бизнеса. Разработанные для быстрой печати профессионального качества, эти принтеры и МФУ имеют широкий набор функций для эффективной работы вашей организации. Благодаря возможности установки дополнительных лотков для бумаги, новые профессиональные цветные лазерные устройства Brother легко адаптируются к потребностям вашего бизнеса».

Продажа новой линейки профессиональных цветных лазерных принтеров и МФУ Brother начнется в России 7 июля 2017 г.