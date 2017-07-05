Honeywell представила систему реального времени SCADA в виде защищенного сервиса

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске сервиса Experion Elevate – системы реального времени для диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Experion Elevate гарантирует предсказуемость затрат, простоту модернизации и постоянную поддержку. Продукт входит в пакет облачных решений Honeywell для эксплуатационных и информационных технологий (ЭТ/ИТ). Подразделение «Промышленная автоматизация» сообщило о выпуске продукта в ходе ежегодного симпозиума Honeywell Users Group.

Современные промышленные предприятия отдают предпочтение операционным (OPEX), а не капитальным издержкам (CAPEX), чтобы избавиться от забот, связанных с приобретением, установкой, поддержкой и обслуживанием собственных аппаратных средств и программного обеспечения. В частности, компании малого и среднего размера могут располагать ограниченным капиталом, недостаточным для приобретения полномасштабной системы, но хотят использовать SCADA на постоянной основе, а также иметь гибкие возможности для ее развертывания, обслуживания, поддержки и обновления.

«Компании перерабатывающей промышленности, выбравшие Experion Elevate, смогут существенно улучшить свои показатели за счет более эффективного контроля активов из единого центра мониторинга и/или с помощью мобильных приложений, — отметил Джон Рудолф (John Rudolph), вице-президент и генеральный директор подразделения по проектам и решениям по автоматизации в «Промышленной автоматизации». — Заказчики могут быть уверены в стабильности и безопасности своих SCADA-приложений, поскольку они используют надежную инфраструктуру, предоставляемую Honeywell. При создании решения любого размера пользователи могут положиться на опыт и стратегический подход Honeywell».

Независимо от размера системы, состава регулируемых параметров или критически важных данных Honeywell предоставляет гибкие и масштабируемые функции SCADA для решения различных задач. Заказчик может выбрать локальное, либо облачное решение, а также гибридное решение, сочетающее оба подхода. В любом случае бизнес-потребности заказчика будут удовлетворены благодаря высокой эксплуатационной эффективности и легкости интеграции с лучшей в своем классе системой Experion SCADA.

Experion SCADA является одним из ключевых компонентов систем Honeywell Experion и содержит масштабируемую, интегрированную и многофункциональную инфраструктуру с превосходными человеко-машинным интерфейсом (ЧМИ). Благодаря применению разработанной Honeywell распределенной системной архитектуры (DSA) несколько серверов SCADA могут работать как единое целое в масштабах отдельного объекта или всего предприятия, обеспечивая глобальный доступ к контрольным точкам, аварийным сигналам, управляющим интерактивным сообщениям для операторов и архивным данным.

Experion Elevate позволяет Honeywell занять уникальную позицию на рынке: теперь компания может предлагать любые сочетания решений SCADA, предоставляя конечным пользователям больше возможностей для выбора по сравнению с поставщиками, предлагающими только соответствующие сервисы. Такой подход повышает гибкость и эффективность бизнеса на всех этапах — от внедрения до поддержки текущих операций на протяжении всего жизненного цикла. Заказчики могут воспользоваться преимуществами новейшего программного обеспечения и одновременным сокращением потребностей в поддержке и обслуживании системы по месту. Они также выигрывают благодаря снижению начальных расходов на внедрение новой системы, с потенциалом сокращения капитальных затрат, быстрого развертывания проекта и снижения стоимости жизненного цикла.

Партнерство с Honeywell открывает промышленным компаниям доступ ко множеству решений, включая надежные системы мониторинга, хранения и анализа данных, интегрированные средства безопасности и защиты данных. Кроме того, Honeywell помогает повышать эффективность бизнеса при помощи технологий, которые предоставляют необходимую информацию в нужное время, улучшают взаимодействие в масштабах всего предприятия, обеспечивают безопасный доступ к данным из любого места и облегчают соблюдение нормативных требований.