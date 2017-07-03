«Яндекс.Навигатор» научился вызывать техпомощь по всей России

«Яндекс» обявил о том, что в сервисе «Яндекс.Навигаторе» для мобильных платформ iOS и Android появилась возможность вызвать эвакуатор или техническую службу. Они выручат водителя, если с машиной что-то случится в дороге.

Отправить заявку можно в настройках приложения. Достаточно указать марку и модель машины, сообщить, где она находится, какая помощь нужна — например замена колеса, буксировка к обочине или подзарядка аккумулятора. В течение 15 минут приложение пришлет предложения одной или нескольких служб, которые готовы принять заказ.

Сервисы технического обслуживания отбирают по рейтингу, цене и удаленности от машины. Водителю останется выбрать службу и ждать специалистов.

В начале года новая возможность была запущена в тестовом режиме в Москве и Петербурге. Сейчас она доступна по всей стране. Найти техническую службу «Яндексу» помогает компания «Все эвакуаторы России». Это агрегатор эвакуаторов и автосервисов, к которому подключено в общей сложности около 7500 техслужб.

«Яндекс.Навигатор» позволяет решать разные задачи, с которыми сталкиваются автомобилисты. Он строит маршруты с учетом пробок, предупреждает о камерах, помогает ориентироваться на дороге и найти место для парковки. С его помощью можно также погасить штрафы ГИБДД или найти автосервис поблизости.