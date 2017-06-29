Эксперты IAOP отметили «Ауригу» в числе мировых лидеров аутсорсинга

«Аурига» объявила о том, что международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) назвала компанию среди лучших в сфере инновационного развития и качества услуг по оценке клиентов, а также в области корпоративной социальной ответственности. Как рассказали CNews в компании, эксперты отметили стабильно высокие результаты «Ауриги» на протяжении последних десяти лет.

Ранее в этом году «Аурига» вошла в Global Outsourcing 100, рейтинг лучших аутсорсинговых компаний мира, десятый раз подряд. Независимое экспертное жюри оценивало претендентов по пяти ключевым критериям: размеры и темпы роста компании, отзывы клиентов, наличие наград и сертификатов, диапазон программ инновационного развития, а также «зрелость» корпоративной социальной ответственности.

«Аурига» получила максимальные оценки в категориях «Программы инновационного развития» (8 против 4,51 в среднем) и «Отзывы клиентов» (8 против 6,4), а также высокий балл в категории «Корпоративная социальная ответственность» (7 против 3,94). Кроме того, компания удостоилась особой награды за то, что благодаря своим достижениям продержалась в рейтинге Global Outsourcing 100 более пяти лет.

«Покупатели осознают, что вокруг есть сотни сертифицированных поставщиков, но действительно важно понять, что делает каждого из них исключительным, — сказала генеральный директор IAOP Деби Хэмилл (Debi Hamill). – Рейтинг Global Outsourcing 100 помогает именно в этом. Мы рады отметить Ауригу в числе лидеров по качеству обслуживания клиентов, развитию инноваций и программы корпоративной социальной ответственности».

Алексей Григорьевич Сухарев, президент «Ауриги», отметил: «Мы польщены снова получить столь высокую оценку независимого экспертного жюри. Этот успех мотивирует нас и впредь стремиться к совершенству, предоставлять нашим клиентам качественные услуги и передовые решения, внедрять и соблюдать принципы корпоративной социальной ответственности. Как надежная и ответственная компания, мы глубоко привержены принципам инновационности, «честной игры» и открытых коммуникаций с сотрудниками и клиентами. Все это позволяет нам строить долгосрочные отношения с заказчиками, некоторые из которых сотрудничают с нами уже более 20 лет. Мы высоко ценим лояльность и поддержку наших клиентов и всегда готовы предложить им инжиниринговые услуги самого высокого уровня».

Компания «Аурига» предоставляет услуги по разработке высокотехнологичного ПО клиентам из России, Америки и Европы. Центральный офис компании находится в США, центры разработки – в России и Литве. Компания оказывает полный спектр услуг по разработке, тестированию, поддержке, интеграции и развертыванию ПО. Среди клиентов Ауриги – Barclays, Broadvision, Chrysler, Digital Guardian, Dräger Medical, Hewlett-Packard, Home Credit, IBM, КРОК, Сбербанк России и другие.