Особая экономическая зона ППТ «Липецк» внедряет систему «Е1 Евфрат»

«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (ОЭЗ ППТ «Липецк») выбрала систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» для автоматизации бизнес-процессов процессов.

ОЭЗ ППТ «Липецк» является одним из ведущих промышленных кластеров в России, способствующих развитию диверсификации экономики. Среди приоритетных направлений, которые развиваются в рамках территории, особо выделяются: энергетика, транспортное машиностроение, металлургия, нанотехнологии. ОЭЗ ППТ «Липецк» осуществляет строительство и эксплуатацию распределительных сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и телекоммуникации.

В связи с расширением объемов ведения бизнеса у ОЭЗ ППТ «Липецк» возникла необходимость в автоматизации ключевых бизнес-процессов и автоматизации документооборота. В результате исследования отечественного рынка ИТ-систем электронного документооборота для решения стоящих перед ОЭЗ ППТ «Липецк» задач, была выбрана система «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.

Руководитель проекта Cognitive Technologies Андрей Буренков отметил: «Такие возможности «Е1 Евфрат», как простота освоения и использования позволяют нашим заказчикам в отличие от многих аналогов внедрить систему собственными силами специалиста уровня системного администратора. Решение имеет оптимальное соотношение цены и качества».

Внедрение «Е1 Евфрат» позволило автоматизировать основные бизнес-процессы ОЭЗ «Липецк», включая входящие/исходящие документы, договоры, служебные записки и т.д.. Заказчик также отметил возможность оперативного сравнения версий документов в системе и простоту создания маршрутов движения документов.

Андрей Буренков также сообщил, что в рамках реализации проекта было проведено дистанционное обучение администратора системы.