Новое приложение Turn&Cook от Indesit поможет приготовить любое блюдо

Компания Indesit представила новое мобильное приложение Turn&Cook, которое поможет создать кулинарный шедевр из тех ингредиентов, что есть под рукой. Достаточно просто навести камеру смартфона на продукт — приложение автоматически распознает его и покажет подборку рецептов. Turn&Cook работает быстро и просто — после определения типа продукта необходимо повернуть устройство на 90°, и появится список с рецептами, рассказали CNews в Indesit.

Как отмечается, рецепты были разработаны специально для приложения. Они совместимы с духовыми шкафами новой коллекции встраиваемой техники Indesit Aria. Время приготовления и другие параметры будут заданы автоматически: достаточно просто повернуть смартфон и выбрать один из 80 рецептов. Приложение подключится к духовому шкафу и задаст рекомендованные настройки для каждого блюда. Духовка разогреется за пять минут, а время приготовления любого блюда составит не больше часа, утверждают в компании.

«Приложение Turn&Cook синхронизируется с духовым шкафом и позволяет быстро приготовить любимое блюдо. Turn&Cook — это подборка рецептов, которые мы составили с помощью известных шеф-поваров. Вы сможете с лёгкостью создать кулинарный шедевр буквально одним касанием, — пояснил Неил Тунсталл, генеральный директор направления «Кулинария» корпорации Whirlpool в регионе EMEA. — Самое интересное, что в приложении используется сложная система, которая распознаёт ингредиент в реальном времени и, исходя из типа продукта, рекомендует пользователю конкретный рецепт, который уже содержит параметры по настройке духового шкафа Indesit».

Новое приложение Turn&Cook уже доступно для скачивания в магазинах Apple Store и Google Play.