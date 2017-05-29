Пользователи «Кинохода» теперь могут оплачивать билеты с помощью Android Pay

«Киноход» — сервис по продаже онлайн-билетов в кино — внедрил платежный инструмент Android Pay, благодаря которому пользователи теперь смогут в одно касание осуществлять покупки на сайте и в приложении. Функция была запущена совместно со Сбербанком, сообщили CNews в «Киноходе».

С 23 мая 2017 г. помощью Android Pay в приложении и на сайте «Кинохода» можно купить билеты на любой сеанс более чем в 300 кинотеатрах в 90 городах России, просто приложив палец к биометрическому сканеру смартфона.

«Как только на рынке появляются новые технологичные решения, мы стремимся сразу же совершенствовать наш сервис. Сейчас в приоритете — скорость и простота организации досуга, поэтому мы, в первую очередь, подключаем те технологии, которые позволяют избежать очередей в кассы и совершать покупки за считанные секунды. Android Pay поможет нашим клиентам сэкономить время и сделает процесс приобретения билета еще более комфортным и почти мгновенным», — заявила Кристина Мруць, исполнительный директор компании «Киноход».

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо привязать банковскую карту к приложению Android Pay, а для подтверждения покупки теперь не нужно вводить код — достаточно просто приложить палец к биометрическому сканеру, встроенному в гаджет. Все пользовательские данные зашифрованы, а каждая операция регистрируется в системе и вместо номера карты используется разовая кодовая комбинация. Если вдруг пользователь потеряет смартфон, работу приложения можно заблокировать с помощью Android Device Manager без блокировки самих банковских карт.

«Сбербанк предлагает своим партнерам новые способы оплаты, которые будут просты, удобны и безопасны для их клиентов. Одним из таких способов как раз является платёжный инструмент Android Pay», — отметила Светлана Кирсанова, старший управляющий директор Сбербанка.

Скачать приложение «Киноход» для Android можно в магазине Google Play. Клиентам «Кинохода», владеющим устройствами Apple, аналогичная технология Apple Pay доступна в приложении для iOS (App Store).