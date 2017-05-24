Мошенники раздают на WhatsApp годовую подписку на Netflix

Компания Eset предупредила о новой мошеннической кампании на WhatsApp. В качестве приманки выступает годовая подписка на международный видеосервис Netflix.

Потенциальная жертва получает сообщение об «акции Netflix» от пользователя WhatsApp из списка контактов. Укороченная ссылка в сообщении ведет на фишинговую страницу, которая визуально не отличается от сайта онлайн-кинотеатра, но не имеет к нему отношения.

Поддельная страница распознает язык, установленный для мобильного устройства пользователя, и показывает локализованный контент. Пока специалисты Eset обнаружили версии на английском, испанском и португальском языках.

Чтобы получить «годовую подписку в подарок», жертве предлагается отправить ссылку на «акцию» минимум десяти пользователям WhatsApp из списка контактов. Простая механика обеспечивает дальнейшее распространение аферы.

Далее пользователя попросят заполнить небольшую анкету. Номер мобильного телефона, введенный на фишинговом сайте, пополнит базы спамеров и может быть использован для подписки на дорогостоящие SMS-сервисы.

Специалисты Eset рекомендуют игнорировать подобные «акции» и предупреждать об опасности знакомых пользователей, поверивших мошенникам.

По информации компании, Eset NOD32 Mobile Security для Android поддерживает функцию «Антифишинг».