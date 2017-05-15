«Гэндальф» автоматизировала закупки в агрохолдинге «Степь»
Агрохолдинг «Степь», дочерняя компания АФК «Система», объявил об автоматизации проведения закупок. Сотрудникам тендерной группы теперь проще анализировать предложения поставщиков, многоэтапные тендеры проходят по лучшей для предприятия цене. Время на подготовку к закупкам сократилось в 3 раза. Реализовала проект ГК «Гэндальф».
Агрохолдинг «Степь» - один из лидеров среди сельскохозяйственных предприятий на юге России, это самая быстроразвивающаяся в последние годы аграрная компания. По состоянию на конец 2015 г. площадь угодий «Степи» составляла 37,6 тыс. га, но уже сейчас она превышает 350 тыс. га. В планах у руководства в ближайшие годы войти в топ-5 крупнейших аграрных компаний страны как по площади обрабатываемых земель, так и по финансовым показателям.
Заслуга такого быстрого роста во многом принадлежит управляющей компании холдинга. Под управлением АФК «Система» находится активы стоимостью более 1,1 трлн руб., среди которых «МТС», «Детский мир», Segezha Group. В сфере сельского хозяйства акционеры видят большую перспективу, поэтому вкладывают в АХ «Степь» значительные суммы. Большинство средств пошли на приобретение новых земельных площадей, но операционные улучшения также не остаются без внимания.
В 2011 г. агрохолдинг стал площадкой для разработки решения «1С:Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия», которое применяется в нем и сейчас. А в 2016 г. «Степи» понадобился модуль учета закупок запчастей, интегрированный в «1С». Руководство холдинга поставило задачу добиться прозрачности учета запчастей и детального анализа процесса закупки.
Разработку и внедрение модуля взяла на себя ГК «Гэндальф», у которой уже был опыт автоматизации сельскохозяйственных предприятий. Работа над проектом продлилась 3 месяца. В итоге был разработан специальный модуль закупок для «1С» агрохолдинга. К новому модулю подключены 50 автоматизированных рабочих мест для сотрудников предприятия.
Теперь на этапе подготовки к тендерам инженеры в хозяйствах составляют в «1С» дефектную ведомость - список необходимых запчастей. Далее менеджер по закупкам формирует сводную ведомость по всем 20 хозяйствам агрохолдинга, подключенным к программе. После этого прямо в «1С» из дефектной ведомости создается заявка на тендер, которая отправляется поставщикам. Ответные письма с коммерческими предложениями также загружаются в базу программы. Аналитические инструменты в «1С» упрощают выбор наилучшего поставщика. Доступны сравнения по общей стоимости закупки и по каждой отдельной позиции.
Менеджер по закупкам запчастей Александр Тыщенко сказал: «Ранее мы составляли дефектные ведомости в простой таблице Microsoft Excel: вручную добавляли сотни наименований, анализировали данные и сводили их в общую ведомость. При этом допускалось много ошибок: достаточно было перепутать артикул или наименование товара, и вся закупка производилась неточно. В «1С» таких проблем нет. Составление ведомостей автоматизировано, а ошибки при вводе исключены».
По просьбе заказчиков специалисты «Гэндальф» добавили в программу ряд функций, которые ускорили процесс формирования заявок на закупку запасных частей и проведение тендера. Появилось сравнение итоговой дефектной ведомости с остатками запчастей на складах агрохолдинга. Появилась настройка проведения тендера: добавление и удаление поставщиков на разных этапах, разбивка заказов на разных поставщиков с наилучшими ценами.
Заместитель директора по экономике агрохолдинга «Степь» Виталий Иванович Кривоносов отметил: «Все задачи, которые мы ставили перед автоматизацией, выполнены. Качество закупок выросло благодаря автоматизации бизнес-процессов и аналитическим возможностям программы. Нам удалось оптимизировать остатки запчастей на складах, в 3 раза сократить время на подготовку дефектных ведомостей и анализ предложений от поставщиков».