IBM открыла лабораторию по разработке облачных видео-решений

IBM объявила об открытии лаборатории в Будапеште, которая будет развивать новые технологии для IBM Cloud Video, чтобы удовлетворить растущий спрос на потоковые видео-решения со стороны компаний из самых разных отраслей. Как рассказали CNews в компании, одним из основных направлений работы лаборатории будет сотрудничество с другими центрами IBM в области поиска способов интеграции когнитивных способностей в решения IBM Cloud Video. Такое сочетание позволит получать инсайты из видеоматериалов. По оценкам IBM, рынок облачных видеосервисов в 2019 году достигнет $105 млрд.

В прошлом году IBM запустила новые пилотные сервисы, разработанные на основе Watson и других когнитивных технологий в сочетании с облачными видео-решениями. Они автоматически сегментировали видеоролики в зависимости от контента и предоставляли оперативную обратную связь о событиях, транслируемых в прямом эфире. Для этого система отслеживала эмоциональный тон сообщений в социальных сетях.

IBM также использовала возможности Watson, чтобы упростить работу с видео. Так, при помощи системы был создан трейлер к фильму и подготовлены скрытые субтитры в режиме реального времени с учетом тематики картины. Watson также предоставил «разумные» субтитры для турнира US Open, изучив теннисную терминологию и профили игроков.

«Видеоконтент – это быстрорастущий сегмент на облаке. Компании из разных отраслей используют видео для улучшения коммуникаций с сотрудниками и покупателями, – сказал Гюла Фехер, руководитель IBM Budapest Lab. – Разработчики из новой лаборатории в Будапеште уже тесно сотрудничают с другими исследователями IBM и применяют Watson и другие когнитивные технологии, чтобы выявить инсайты на основе видео. С их помощью они смогут предложить вещательным компаниям и владельцам контента новые возможности для увеличения прибыли».

Лаборатория IBM в Будапеште продолжит работу научно-исследовательского центра Ustream в Венгрии. Офисы лаборатории будут по-прежнему расположены в центре Будапешта на проспекте Андраши, где находился научно-исследовательский центр Ustream. Пространство будет переоборудовано и расширено, чтобы создать высокотехнологичную и креативную рабочую среду для сотрудников IBM.

IBM приобрела Ustream в январе 2016 года и сделала ее одним из главных элементов недавно созданного подразделения IBM Cloud Video. IBM помогает медиа-компаниям и предприятиям широкого круга отраслей (включая розничную торговлю, автомобилестроение, ИТ, образование, гостиничное хозяйство и здравоохранение) транслировать и записывать контент в прямом эфире через глобальную сеть.

Заказчиками сервиса IBM Cloud Video являются Mazda, Roland, CreativeLive, NASA, A&E Networks, Scripps Networks и CBC.