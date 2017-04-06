Toshiba представила жесткие диски корпоративного класса емкостью 8 ТБ

Toshiba Electronics Europe (TEE) объявила о доступности для массовых поставок следующей серии корпоративных жестких дисков высокой емкости MG, обеспечивающей устройствами емкостью 8 ТБ критические для бизнеса серверы и общие системы хранения данных. Диск является первым устройством Toshiba емкостью 8 ТБ с интерфейсом SATA 6,0 Гбит/с, оптимизированным для хранения больших объемов данных в корпоративных системах, а его емкость на 33% больше по сравнению с моделями дисков SATA емкостью 6 ТБ предыдущего поколения. Установившаяся скорость передачи данных модели MG05ACA800 на 12% выше по сравнению с моделью MG04ACA.

Новая модель Toshiba емкостью 8 ТБ позволит повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры хранения данных за счет увеличения емкости устройств в форм-факторе 3,5 дюйма. Высокопроизводительный интерфейс SATA и показатели производительности жесткого диска в точности соответствуют требованиям таких областей применения, как инфраструктуры программно-определяемых хранилищ данных, публичные и частные облачные системы, цифровые архивы, а также решения для резервного копирования и защиты данных на основе жестких дисков.

Функции управления электропитанием жесткого диска помогают оптимизировать эксплуатационные расходы и условия эксплуатации в периоды непиковых нагрузок. Жесткий диск емкостью 8 ТБ с интерфейсом SATA предназначен для круглосуточной работы с расчетной рабочей нагрузкой 550 ТБ переданных данных в течение года и расчетной средней наработкой на отказ (MTTF) 2 млн часов. Кроме того, это первая модель корпоративного жесткого диска Toshiba высокой емкости с интерфейсом SATA, поддерживающая новый отраслевой стандарт функции отключения питания по запросу хост-системы для расширения возможностей управления устройствами.

«Адаптация к условиям быстрого роста объемов данных остается первоочередной задачей как облачных, так и локальных корпоративных ИТ-инфраструктур, — сказал Нориаки Катакура (Noriaki Katakura), генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe. — Новые корпоративные жесткие диски высокой емкости компании Toshiba объемом 8 ТБ с интерфейсом SATA обладают высокой емкостью в расчете на один шпиндель. Это помогает производителям оборудования и поставщикам облачных услуг предоставлять емкости для хранения данных корпоративного класса для критически важных для бизнеса рабочих нагрузок, которые должны соответствовать условиям быстрого увеличения объемов данных».