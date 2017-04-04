«Экзамус» помогает НИУ ВШЭ проводить вступительные испытания для иностранных абитуриентов в онлайне

Резидент ИТ-кластера «Сколково» «Экзамус» («Электронные платформы») объявила о том, что совместно с НИУ ВШЭ впервые в России проводят приемные онлайн-экзамены для иностранных граждан, поступающих в бакалавриат. Как рассказали CNews в компании, с помощью «Экзамуса» – первого сервиса такого рода в России, университет может значительно расширить свои возможности и географию международного присутствия, став еще более глобальным и высокотехнологичным.

Экзамус – это система наблюдения за образовательным процессом и экзаменационными испытаниями, которая позволяет образовательным учреждениям масштабироваться без потери качества своих курсов и статуса дипломов/сертификатов.



До этого года в ВШЭ было два потока по отбору иностранных студентов – на бюджетные и на коммерческие места. На бюджетные места часть абитуриентов поступали по результатам международной олимпиады молодежи, часть — по итогам собеседований с отборочной комиссией, выезжавшей в разные страны. Коммерческий прием проводился летом, когда абитуриенты–иностранцы приезжали в Москву и сдавали вступительные экзамены. Подобная система существенно ограничивала возможности университета – во-первых, в связи с тем, что некоторым абитуриентам финансово сложно приехать в Москву, а, во-вторых, из-за того, что приемная комиссия выезжала в ограниченное количество стран.

Иван Простаков, проректор НИУ ВШЭ по международным связям, отметил: «В этом году у нас качественно изменилась ситуация с приемом иностранных студентов: с 1 ноября 2016 года мы открыли подачу заявок абитуриентов в электронном виде и в марте начали прием вступительных испытаний для бакалавриата в онлайн-формате. На данный момент у нас подано 1074 заявки из 80 стран. Естественно, если бы мы работали по старой схеме, мы не смогли бы обработать все заявки и выехать во все страны для очной встречи с абитуриентами».

Вступительные испытания проходят с использованием информационных ресурсов НИУ ВШЭ и сервиса мониторинга экзаменов (прокторинга) «Экзамус». Прокторинг является обязательным условием для проведения онлайн-экзаменов, обеспечивая условия для прохождения идентификации личности абитуриента, а также контроля над процессом прохождения испытания. Таким образом, студенты могут сдавать экзамены прямо у себя дома в удобное время (можно составить свой график из предложенного расписания), а университет экономит средства на выезде отборочной комиссии за рубеж и привлекает больше студентов из большего количества стран.

Дмитрий Истомин, генеральный директор «Электронные платформы», сказал: «Мы гордимся, что НИУ ВШЭ доверяет «Экзамусу» такие серьезные задачи, как техническое сопровождение вступительных экзаменов у иностранных студентов. Понимая важность и ответственность процесса, мы, со своей стороны, на время экзаменов изменили процесс технической поддержки, чтобы помогать студентам решать технические вопросы оперативно, не прерывая экзамен. Этот опыт был ценен для нас не только из-за необходимости оптимизировать процессы поддержки пользователей. Оказалось, что модели поведения абитуриентов из-за рубежа не всегда совпадают с теми, какие демонстрируют российские студенты. Мы получили ценную обратную связь, дающую нам информацию, как сделать наш сервис удобнее и понятнее для иностранных пользователей».

В роли прокторов выступают сотрудники управления по сотрудничеству со странами СНГ и Балтии и Центра международного студенческого рекрутинга, которые в феврале 2017 года прошли обучение работе с системой «Экзамус». Обучение было организовано центром прокторинга НИУ ВШЭ.

Алексей Гонноченко, руководитель направления EdTech IT-кластера Фонда «Сколково», отметил: «Проект «Экзамус» вышел на рынок относительно недавно, но удачная комбинация технологий позволила ему быстро выбиться в лидеры. Направление онлайн-тестирований с подтверждением результатов – важное направление на рынке онлайн-образования. Совместный проект с ВШЭ показывает уровень доверия к продукту со стороны традиционных университетов и постепенный переход сильных игроков к новому формату проверки знаний и обучения».