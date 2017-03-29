«Транстелеком» перевел весь международный магистральный трафик на Long Haul (DWDM)

«Транстелеком» объявил о завершении процесса перевода всего международного магистрального трафика на сеть Long Haul DWDM. Как рассказали CNews в компании, современная сеть «Транстелекома» обеспечивает безопасную передачу трафика на тысячи километров с малым количеством точек регенерации и минимальной задержкой сигнала. Компания уже занимает около 20% мирового рынка передачи данных между Китаем и Европой, что составляет половину рынка транзита трафика через территорию России.

Long Haul DWDM - это сеть «Транстелекома» транснационального масштаба протяженностью 20000 км и емкостью до 80 оптических каналов пропускной способностью 100G каждый. Технология обеспечивает кратное увеличение объема передаваемого трафика по одному спектральному каналу.

Проект по строительству на базе магистральной инфраструктуры ТТК транспортной сети по технологии Long Haul DWDM реализуется на оборудовании ведущих мировых производителей. Современное телекоммуникационное оборудование позволило создать самый длинный в мире участок безрегенераторной передачи в наземных сетях связи – более 4000 км. Это длина резервного маршрута от Санкт-Петербурга до Омска.

Схема построения сети «Транстелекома» является оптимальной по надежности и скорости передачи трафика. Резервное переключение каналов в случае возникновения форс-мажора на сети обеспечивается менее чем за 50 миллисекунд.

«К современным мультисервисным транспортным сетям предъявляются высокие требования. Long Haul превосходит по скорости, надежности и потенциалу развития все существующие в России сети связи. Задержка на сети от Франкфурта до Гонконга составляет всего 153 мc. «Транстелеком» постепенно переводил трафик наших международных клиентов на новую сеть, и сейчас этот процесс завершен», - рассказал президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов.

В будущем в рамках развития сети Long Haul DWDM «Транстелеком» планирует увеличить количество точек ввода-вывода трафика, что увеличит доступность сети не только для зарубежных клиентов, но и для внутрироссийских.