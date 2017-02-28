Комплект профессиональных приложений Apple для образования стал доступен в России

Комплект профессиональных приложений Pro Apps Bundle, состоящий из 5 программных продуктов компании Apple для видеомонтажа, создания и редактирования музыки, стал доступен пользователям в России. С сегодняшнего дня студенты, преподаватели и другие сотрудники учебных заведений (при соответствии условиям программы) получают доступ к специальной цене на все пять профессиональных приложений для работы с видео и музыкой — Final Cut Pro X, Motion и Compressor, а также Logic Pro X и MainStage, сообщили CNews в Apple.

Final Cut Pro X обеспечивает возможность профессиональной обработки видео. Универсальные функции управления мультимедийными материалами позволяют быстро находить файлы, добавлять к ним метки и сортировать их. В Magnetic Timeline доступны универсальные шаблоны и инновационные инструменты редактирования, созданные для современной цифровой обработки. Приложение Final Cut Pro X оптимизировано для macOS и новейшего аппаратного обеспечения Mac, таким образом, пользователям доступны широкие возможности для редактирования на портативных и настольных компьютерах.

Logic Pro X — это передовое приложение для создания музыки, в котором есть всё необходимое для сочинения композиций. Обширная фонотека и набор инновационных функций, таких как Drummer, Flex Pitch, Smart Controls и плагины MIDI, помогают сочинять, записывать, редактировать и микшировать профессиональные композиции.

В свою очередь, Motion 5 является универсальным инструментом для работы с анимированной графикой, чтобы создавать трёхмерные заголовки, переходы между кадрами и реалистичные эффекты для Final Cut Pro X.

Compressor 4 — оптимизированное дополнение для кодирования данных, созданных в Final Cut Pro X — позволит настроить параметры вывода, ускорить рабочий процесс за счёт распределения задач кодирования и легко подготовить свои творения для публикации в магазине iTunes Store.

Наконец, MainStage 3 — это приложение для живых выступлений, позволяющее воспроизводить на сцене любые звуки, доступные в приложении Logic Pro X. С помощью приложения можно составить собственную концертную программу, используя клавишные, гитарные и вокальные эффекты, между которыми можно легко переключаться, и выступать вживую, используя любимый аппаратный контроллер для обработки огромного количества звуков.

Покупка доступна только через онлайн-магазин Apple для образования в России по цене p13990.