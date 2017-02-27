Антивирус Dr.Web стал доступен бизнес-пользователям по модели SaaS

Компания «Доктор Веб» и облачный провайдер ActiveCloud объявили о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web», которая позволит корпоративным абонентам ActiveCloud пользоваться антивирусом на условиях ежемесячной подписки. Это предложение на российском рынке открывает для компаний новые возможности построения системы информационной безопасности, сочетающей в себе экономичность, гибкость настроек и возможность централизованного управления, сообщили CNews в «Доктор Веб».

Сотрудничество ActiveCloud и «Доктор Веб» делает возможным для российских компаний использование защитного ПО на условиях ежемесячной подписки. При таком подходе клиентская часть антивируса Dr.Web устанавливается на персональные компьютеры, ноутбуки и смартфоны компании-заказчика, как и при классическом его использовании, а централизованное управление всеми настройками переносится в «облако» ActiveCloud, пояснили в компании.

Лицензирование антивирусного ПО Dr.Web по модели SaaS позволяет корпоративным пользователям перейти от капитальных затрат на операционные, исключить расходы на покупку и обслуживание сервера управления защитным ПО, упростить администрирование комплекса ИБ.

Кроме того, использование модели SaaS открывает перед компаниями возможность оформить помесячную подписку согласно выбранному тарифному пакету и самостоятельно управлять ее параметрами, в частности, мгновенно менять количество обслуживаемых устройств, что позволяет организации платить только за фактическое количество подключений.

«Использование антивируса Dr.Web по такой модели позволяет компаниям оптимизировать расходы на защиту от вирусов и несанкционированного доступа к корпоративной информации, а также обеспечить разумный баланс между экономией на ИТ и требуемым уровнем безопасности. Организация может легко подобрать тариф, отвечающий ее потребностям», — подчеркнула Екатерина Пашоликова, начальник отдела по работе с партнерами «Доктор Веб».

«Перенос управления ПО в “облако” позволяет заказчикам сэкономить на ИТ-инфраструктуре и значительно упрощает администрирование системы информационной безопасности, давая возможность “видеть сверху” всю сеть предприятия любого масштаба с одного рабочего места и оперативно управлять защитой локальной сети из любой точки мира», — заявил менеджер по развитию бизнеса компании ActiveCloud Антон Сандалов.