Коммерческим директором «Элвис-НеоТек» назначен Михаил Чичварин

К команде компании «Элвис-НеоТек», отечественного разработчика и производителя высокотехнологичных решений в области систем безопасности и бизнес-мониторинга, в качестве коммерческого директора присоединился Михаил Чичварин. Он будет курировать вопросы стратегического маркетинга и развития продаж, сообщили CNews в «Элвис-НеоТек».

«Мы рады, что Михаил Чичварин, с его богатым опытом работы на рынке систем безопасности, присоединился к нашей команде. Уверен, работа Михаила позволит нашей компании улучшить клиентский сервис и повысить эффективность продаж», — прокомментировал назначение Иван Поминов, генеральный директор «Элвис-НеоТек».

«“Элвис-НеоТек” — единственная в своём роде российская компания, которая создаёт интеллектуальные системы безопасности на основе технологий мультиспектрального компьютерного зрения (видеоаналитика, тепловизионная и радиолокационная аналитика). Решения “Элвис-НеоТек” вызывают большой интерес не только в России и странах СНГ, но и на международных рынках, — отметил Чичварин. — Синергия технологий, применяемых “Элвис-НеоТек” в разработке, позволяет создавать системы, которые решают задачи по обеспечению безопасности объектов различного масштаба и назначения».

Михаил Чичварин закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Информационная безопасность». В сфере информационных технологий работает 12 лет, из них 10 — на рынке систем безопасности. Предыдущим местом работы Михаила Чичварина была компания Mobotix AG — немецкий разработчик программного обеспечения и производитель аппаратных компонентов для цифровых сетевых систем видеонаблюдения высокого разрешения, в которой он отвечал за развитие бизнеса в России и СНГ.