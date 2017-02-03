Более 130 пенсионеров Калмыкии прошли курсы «Азбука интернета» с «Ростелекомом»

Новый учебный год «Азбуки интернета» стартовал в Калмыкии. На базе Республиканского комплексного центра соцобслуживания населения (РКЦСОН) в Элисте состоялись первые в этом году выпуски бесплатных курсов компьютерной грамотности «Азбука интернета» для людей старшего поколения, организованные «Ростелекомом». За восемь месяцев обучение прошли более 130 человек, сообщили CNews в «Ростелекоме». Всем выпускникам были вручены сертификаты об окончании курсов.

В рамках бесплатной образовательной программы люди старшего поколения изучили основные компоненты и принципы работы с компьютером, овладели навыками работы с текстовыми программами, графическими редакторами, также научились пользоваться интернетом, сайтом государственных и муниципальных услуг и общаться в соцсетях.

Федеральная программа «Азбука интернета» проводится с сентября 2014 г. За это время, по данным компании, компьютерную грамотность освоили более 100 тыс. пенсионеров из 74 регионов России. В ЮФО бесплатные курсы действуют в Астрахани, Волгограде и в Калмыкии. В степном регионе курсы стартовали в июне прошлого года, ежемесячно выпускается по 20 человек. Занятия проходят в классе, оснащенном современным компьютерным оборудованием. В рамках проекта «Ростелеком» предоставил РКЦСОН безлимитный интернет, а также иллюстрированные учебные пособия, специально разработанные оператором для пожилых людей.

«За 8 месяцев была проект стал очень популярным среди жителей Калмыкии, списки желающих составлялись на месяцы вперед. Поэтому совместно с руководством РКЦСОН было принято решение выпускать не одну, а две группы в месяц. Проанализировав работу прошлых выпусков, в этом году мы решили увеличить время обучения», — рассказал Арслан Корняков, директор Калмыцкого филиала «Ростелекома».

Программа «Азбука интернета» разработана «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом РФ. Учебник дает информацию о работе на компьютере, пользовании поисковыми системами, общении в соцсетях, использовании Skype и электронной почты. Особое внимание в нем уделяется правилам безопасности при пользовании интернетом. «Азбука интернета» в популярной форме разъясняет, как и где можно получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Вместе с тем, пособие приводит перечень полезных для пожилых людей онлайн-ресурсов с подробным описанием и указанием адреса в сети. Все материалы учебного пособия размещены на специальном портале www.azbukainterneta.ru.