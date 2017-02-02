«Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году

«Ростелеком» объявил итоги строительства оптических сетей связи на территории Ямало-Ненецкого автономного округа: в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, было построено 100 километров «оптики» в крупных и малых населенных пунктах Ямала.

Модернизация и развитие телеком-инфраструктуры проводились на территории 12 населенных пунктов округа: Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пангоды, Пуровск, Салехард, Сывдарма, Тарко-Сале, Уренгой. Однако основные объемы по формированию сетей пришлись на поселок городского типа Уренгой Пуровского района (23,46%) и поселок Пангоды Надымского района (около 16,13%).

Первое место в округе среди городов по объемам оптического строительства в 2016 г. занял поселок городского типа Уренгой, где 2558 домохозяйств получили доступ к «оптике»; второе место у поселка Пангоды – 1587 домохозяйств; третье место у Ноябрьска, микрорайон Вынгапуровский – 878 домохозяйств; далее следует Салехард, в котором еще 793 семьи сегодня могут получить доступ в интернет по оптическому кабелю. Замыкает пятерку лидеров Новый Уренгой, где для 791 домохозяйства совсем недавно стала доступна современная технология. Всего же 72% домохозяйств округа имеют возможность получить услуги компании по инновационной технологии.

«По итогам 2016 года потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27% по сравнению с 2015 годом. Такой серьезный прирост обусловлен, прежде всего, качеством телекоммуникаций, которые мы формируем, ведь «оптика» обладает возможностью наращивания пропускной способности в зависимости от запросов потребителей, – сказал Константин Третьяк, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома». – В конце года мы открыли «оптический» доступ для еще десяти тысяч ямальских семей, предоставив возможность получения самых современных телекоммуникационных услуг на скорости до 100 Мбит/с., и готовы к новому скачку интернет-трафика в 2017 году».

«Оптическое» строительство на Ямале – часть реализации стратегии «Ростелекома», которая предусматривает ускоренное строительство оптических сетей связи по всей России. В округе эта работа осуществляется с учетом принципов, определенных соглашением между Минкомсвязью Российской Федерации, правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и «Ростелекомом», направленным на создание единого телекоммуникационного пространства, для обеспечения всех жителей округа качественным и надежным доступом к современным услугам связи.