Выручка холдинга «Е-генератор» в 2016 году достигла 400 млн рублей

«Е-генератор» объявил о том, что совокупная выручка холдинга в 2016 г. достигла 400 млн рублей. Как рассказали CNews в компании, наиболее существенную динамику продемонстрировали показатели социальной рекомендательной сети «МирТесен» и новостной сети СМИ2. В 2017 г. холдинг планирует сохранить высокие темпы роста за счет усиления команды, запуска новых проектов, а также развития на внешних рынках – в частности, в США.

«Е-генератор» объединяет одноименное рекламное агентство, новостную сеть СМИ2 и ее американский аналог Ideal Media, информационное агентство «Евразия Дэйли», рекомендательную социальную сеть «МирТесен». Суммарная месячная аудитория проектов интернет-холдинга превышает 30 млн человек. Основным акционером компании с декабря 2004 года является инвестиционный холдинг «ФИНАМ».

В конце 2016 г. исполнительным директором компании «Е-генератор» стал Павел Власов-Мрдуляш, ранее исполнявший обязанности генерального директора новостной сети СМИ2. Он сказал: «Это связано прежде всего с изменением стратегии компании. В новом году наш холдинг фокусируется на идеях для дальнейшего развития, поиске новых проектов. Нас интересуют стартапы и команды, которые смогут эффективно работать в рамках «Е-генератора». Так, в декабре 2016 года запущен новый сервис «Микроподписки», предназначенный для того, чтобы создатели уникального контента могли получать финансовую поддержку напрямую от потребителей».

Генеральный директор СМИ2 Анна Иванова (ранее директор партнерского отдела СМИ2) сказала: «В этом году, помимо развития партнерской сети и тематических подсетей, мы сконцентрируемся на дополнительных сервисах для наших партнеров и читателей. Среди них статистический инструмент для СМИ, позволяющий анализировать контент, авторов и качество внешнего трафика. Также планируется развитие и продвижение мобильных приложений и агрегатора».

Ежемесячный охват аудитории СМИ2 на конец 2016 г. составил более 70 млн пользователей, при этом посещаемость агрегатора превышает 17 млн читателей, что на 15% выше результатов предыдущего периода. Количество партнеров компании превысило 8 тыс. Объем переходов, которые агрегатор и новостная сеть СМИ2 отправляет на новостные сайты, превысил 4,5 млн в сутки.

Рост также продемонстрировала американская новостная сеть Ideal Media, построенная на движке СМИ2.

«Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, у нас сложились устойчивые отношения с крупными медиа. На 2017 год мы прогнозируем существенный рост по партнерам и аудитории в США», - сказал CEO Ideal Media Алекс Бэйрон (Alex Baron).

Рост по сравнению с 2015 г. продемонстрировала социальная рекомендательная сеть «МирТесен». Компания впервые в своей истории показала стабильную прибыльность, а ее выручка по сравнению с предыдущим периодом выросла более чем в 2 раза, с 43 млн до 93 млн рублей. Аудитория «МирТесен» в декабре 2016 г. достигла одного миллиона уникальных посетителей в сутки и 7 млн просмотров в сутки. При этом рост среднемесячной аудитории по сравнению с предыдущим периодом составил 20% (с 11 млн до 13,5 млн человек). Ежемесячно пользователи «МирТесен» просматривают 178 млн страниц.

«МирТесен» - это рекомендательная социальная сеть, что подразумевает рекомендацию разного рода контента: от новостей до кулинарных рецептов, от видео до рецензий на фильмы. Компания все это время была сконцентрирована на текстовом контенте, платформе сайтов и социальной сети. Я считаю, что основной этап, связанный с запуском самого продукта пройден, продукт сформирован и теперь пора переходить ко второму этапу. В этом году мы начинаем процесс горизонтального масштабирования социальной сети: запускаем свой «Маркет», разделы «Кино», «Видео» и др. Уверен, что к концу 2017 года это даст ощутимый рост как по аудитории, так и по выручке», - отметил генеральный директор холдинга «Е-генератор» Юрий Белоусов.

Выручка рекламного агентства «Е-генератор» за 2016 г. снизилась на 10% по сравнению с предыдущим периодом и составила 90 млн рублей.

«В завершившемся году мы переформатировали нашу бизнес-модель, отказавшись от сотрудничества с рядом контрагентов и сконцентрировавшись на обслуживании компаний СМИ2 и «МирТесен». В итоге, мы несколько снизили собственную выручку, но способствовали росту финансовых показателей холдинга в целом. Кроме того, наша чистая прибыль выросла более чем на 20% за счет работы в более маржинальном сегменте: нативной рекламе и спецпроектах. В 2017 году они должны выступить ключевыми драйверами роста наших финансовых показателей. Мы также ориентированы на усиление позиций в сфере продажи трафика», - сказала генеральный директор агентства «Е-генератор» Мария Рубцова.