LaCie обновил линейки внешних накопителей d2 и Rugged

LaCie (премиальный бренд Seagate Technology) представил обновленные модели внешних накопителей Rugged и d2. Как рассказали CNews в компании, новое поколение накопителей LaCie, дизайн которых был разработан Нилом Пултоном, обладает необходимым быстродействием и большой емкостью, обеспечивает совместимость с разными типами компьютеров и отличается лучшей в своем классе надежностью.

Накопитель LaCie Rugged Thunderbolt USB-C — это классическая выносливость изделий линейки Rugged, совместимость с разъемами USB-C и высокая скорость интерфейса Thunderbolt. LaCie Rugged выполнены на основе жестких дисков Seagate BarraCuda и обладают емкостью до 5 ТБ. Модель на основе SSD емкостью 1 ТБ поддерживает скорость обмена данными до 510 Мбайт/с — это на 30% выше, чем у SSD предыдущего поколения.

При помощи универсального разъема USB-C устройство подключается к компьютерам с портами USB 3.0, USB-C и Thunderbolt 3. Благодаря встроенному кабелю, совместимому с Thunderbolt первого поколения и с Thunderbolt 2, многообразие компьютеров, с которыми его можно применять, оказывается намного шире, чем в случае использования других доступных на рынке устройств хранения. LaCie Rugged сопровождается трехлетней ограниченной гарантией и удобен для мобильных пользователей, так как получает питание по тому же кабелю, по которому обменивается данными.

LaCie d2 Thudnerbolt 3 обладает емкостью до 10 ТБ и является дополнением для ноутбуков и компьютеров-моноблоков с SSD ограниченной вместимости. Накопитель характеризуется высокой скоростью обмена данными, обеспечиваемой интерфейсами Thunderbolt 3 и USB 3.1, и подключается к универсальному порту USB-C. Он работает как с новыми ноутбуками, например с последними моделями MacBook Pro, так и с компьютерами, оснащенными интерфейсом USB 3.0. Обладая рекордной емкостью — до 10 Тбайт, LaCie d2 позволяет хранить обширные библиотеки снимков и значительные по объему видеопроекты. Накопитель выполнен на основе жесткого диска Seagate BarraCuda Pro, скорость вращения пластин которого составляет 7200 об./мин.

Поддерживая скорость передачи данных до 240 Мбайт/с (на 10% больше по сравнению с предыдущим поколением), LaCie d2 ускоряет перенос файлов с камер в Adobe Lightroom. Благодаря наличию двух портов Thunderbolt 3 к компьютеру можно подключить дисплей 5K либо - два дисплея 4K или до шести накопителей LaCie d2 по цепочке. Кроме того, через порт USB-C можно подавать питание на совместимые ноутбуки, например на самую новую модель MacBook Pro, не засоряя рабочий стол лишним кабелем. LaCie d2 сопровождается пятилетней ограниченной гарантией.

Внешний накопитель LaCie Rugged предлагается в вариантах с жестким диском емкостью 2, 4 и 5 ТБ или с SSD емкостью 500 ГБ и 1 ТБ по цене от $249,99. Накопитель LaCie d2 доступен в модификациях емкостью 6, 8 и 10 ТБ по цене от $429,99. Новинки можно будет приобрести у реселлеров LaCie во всех странах, где работает компания, в текущем квартале.