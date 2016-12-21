DCA запускает облачную платформу для сегментации целевой аудитории

Компания DCA (Data-Centric Alliance) объявила о расширении линейки сервисов для персонифицированного маркетинга и о запуске облачной DMP (Data Management Platform). Решение позволит брендам сегментировать целевую аудиторию и управлять персональными коммуникациями на основе своих знаний о клиентах и данных DCA об интересах и намерениях всех интернет-пользователей. Облачное решение призвано помочь компаниям практически любого масштаба самостоятельно строить долгосрочные и персонифицированные коммуникации со своими клиентами в режиме реального времени, основываясь на глубоком анализе их поведения в digital-пространстве, сообщили CNews в DCA.

Новое решение DCA — облачная DMP Facetz — позволяет объединить собственные данные компании о своих клиентах (1st party data — статистика посетителей сайтов, данные CRM и программ лояльности, результаты рекламных кампаний) с данными компаний-партнеров (2st party data) и данными о пользователях интернета, собранными и сегментированными DCA. Объединенные данные позволят создать аудиторные профили с расширенным срезом по интересам, намерениям, действиям и социально-демографическим признакам клиента. В результате бренду удастся, например, найти пользователей, максимально похожих на его текущих клиентов и сразу начать коммуникацию с ними, отметили в компании.

Облачная DMP от DCA не только хранит и обновляет аудиторные сегменты бренда в режиме реального времени (Real-Time), но и позволяет мгновенно использовать поступившую информацию, обеспечивая возможность триггерных механик. Система позволяет выгружать готовые сегменты целевых аудиторий в различные DSP (Demand-Side Platform) для проведения рекламных кампаний programmatic. На данный момент доступна выгрузка в Google DoubleClick и Exebid.DCA, в дальнейшем к платформе будут подключены и другие популярные DSP, указали в DCA. Ожидается, что это позволит брендам показывать таргетированные рекламные сообщения правильным людям, в правильное время и с правильным посылом. Аудиторные профили можно также выгружать в виде отчета — такая потребность часто возникает у маркетинга компаний для получения инсайтов о клиентах.

«Сегодня почти каждая компания уже имеет дело с очень большим объемом данных о своих клиентах. Статистика посетителей сайта, результаты рекламных кампаний в интернете, данные из CRM или платформы по управлению лояльностью — критически важная для эффективного взаимодействия с клиентом информация. Но достаточно ли этих знаний и правильно ли они применяются? Все эти данные, как правило, хранятся в разрозненном виде и в разных информационных хранилищах, что делает управление ими традиционными способами нереальным. Зачастую массивы информации анализируются отдельно, не давая полной картины потребностей клиента и возможностей для бизнеса», — отметила Ирина Белышева, директор по развитию продукта DMP DCA (Data-Centric Alliance).

По словам представителей DCA, постепенная цифровизация жизни и развитие технологий обработки и анализа больших данных уже сегодня позволяют видеть глубинные тренды в изменении пользовательского поведения и сегментировать текущих и будущих клиентов бренда для проведения персонифицированных маркетинговых коммуникаций, решения задач upsale и управления оттоком клиентской базы.

«Еще несколько лет назад использовать технологии больших данных для своего маркетинга могли только очень крупные компании. Только они могли обеспечить нужный уровень внутренней экспертизы для управления DMP и обладали достаточной управленческой волей для такого эксперимента. Сегодня все изменилось, и сложная DMP превратилась в доступный и простой интерфейс — создать аудиторный сегмент в Facetz.DCA не сложнее, чем запустить рекламную кампанию в социальных сетях», — добавила Ирина Белышева.

Облачная DMP уже доступна через интерфейс сайта my.facetz.net. Тестовый бесплатный период продлится до 31 января 2017 г.