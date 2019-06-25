Платформы

Платформа – общий термин, обозначающий программную, аппаратную и/или сетевую среду (инфраструктуру), в/на которой выполняется или строится, например, прикладная система (приложение). Частичный синоним – framework, проф. фреймворк. Различают:

платформы приложений (application platform, applications platform, AP), например для разработки, реализации и внедрения веб-приложений, для управления ими (и сервером, на котором они размещаются);

архитектурные платформы (architectural platform), например для определения конфигурации компьютера, системы. Платформа может также быть кросс-архитектурной (cross-architectural platform), т. е. обеспечивающей поддержку компонентов [двух] разных архитектур;

платформы архивирования (archiving platform);

платформы бизнес-опыта (business experience platform, BX platform, BXP) – ПО для сбора информации о компании, ее бизнесе, бизнес-требованиях и др. с целью оптимизации управления бизнесом, повышения его эффективности и степени удовлетворения потребителей;

облачные платформы (cloud platform, cloud-based platform) – платформы для облачных вычислений;

платформы сотрудничества (collaboration platform) – комплексы аппаратных и программных средств для обеспечения эффективной совместной работы специалистов над сложными междисциплинарными проектами, для эффективного обмена информацией, для решения трудных задач в области программирования, в бизнесе и др.;

платформы для глубинного обучения (deep-learning platform) – комплексы программных и аппаратных средств для глубинного обучения искусственных нейронных сетей (ИНС);

платформы для разработки (development platform) – инструментальные машины [для разработки программ];

платформы аппаратные (hardware platform) – наборы аппаратных средств (с определенной архитектурой, интерфейсами, протоколами и сопутствующим ПО), на которых строятся или разрабатываются системы;

платформы разнородные, гетерогенные (heterogeneous platform);

платформы интеграционные (integration platform) – программные платформы, позволяющие объединять ранее разрозненные приложения;

мобильные платформы (mobility platform, mobile platform) – общее название платформ для мобильных устройств (сотовых телефонов, смартфонов, планшетных ПК и др.) и приложений, а также для мобильных роботов;

сетевые платформы (networking platform) – платформы (технологии) для построения сетей, проводные (wired platform, wired technology), оптические (optical networking) и беспроводные платформы, или технологии (wireless platform, wireless technology);

и многие другие виды платформ.

В связи с большим разнообразием платформ большое внимание уделяется созданию кросс-платформных (cross-platform) решений, языков программирования, инструментариев, программных систем.

Почему это важно для бизнеса?

Проблема выбора платформы для корпоративных систем и решений всегда была сложной и требующей учета многих факторов. Развитие ЦЭ, ориентация на импортозамещение, несомненно приведет к появлению новых платформ и конкуренции между ними. Перспективность перехода на новые платформы, поддерживающие ведение бизнеса в цифровой среде, возможность сделать это с минимальными затратами необходимо будет всесторонне оценить.