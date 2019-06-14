Повышайте цифровую культуру

По мнению участников недавней дискуссии о цифровизации бизнеса в рамках Петербургского экономического форума, цифровая трансформация уже охватила подавляющее большинство крупных компаний и предприятий. 21% компаний считают, что их диджитализация уже завершена, подсчитали в глобальном исследовании Forrester. И в следующие два года ИТ-корпорации и аналитические агентства ожидают еще более широкого внедрения инновационных инструментов и систем, включая RPA, модернизированные ERP, а также когнитивные инструменты для анализа и визуализации данных: как в корпорациях, так и в среднем бизнесе.

Однако далеко не все проекты таких цифровых преобразований «выстреливают» и действительно повышают эффективность и конкурентоспособность бизнеса. Во многом это связано с тем, что цифровая трансформация в глазах многих бизнес-заказчиков выглядит, как процесс коллекционирования марок. Они гонятся за самыми редкими и уникальными инновационными продуктами – и в итоге эти дорогостоящие системы «пылятся» в верхнем ящике комода.





Внедрение цифровых продуктов, даже самых передовых, не равно цифровому преобразованию. Цифровая трансформация требует новых подходов к ведению бизнеса, бизнес-моделей, новой организационной и корпоративной культуры и, наконец, инвестиций в профессиональное образование и регулярное обучение сотрудников. К примеру, цифровая культура в России достигла отметки лишь в 17,5% – именно столько сотрудников компаний активно используют цифровые технологии в своей работе, сообщил на ПМЭФ 2019 Павел Ершов, главный операционный директор российского офиса Microsoft.

Как это изменить? Во-первых, не нужно внедрять технологию ради технологии – времена неосознанной цифровизации давно прошли. Важно «примерить» каждую технологию на конкретный бизнес и оценить, может ли, например, искусственный интеллект решить именно вашу задачу? Для этого следует установить конкретные, измеримые KPI – и подсчитать реальный возврат инвестиций после реализации пилотного проекта или одного из этапов цифровой трансформации бизнеса.

Во-вторых, стоит задуматься о том, какая архитектура работы с данными выстроена в компании. Менее 10% компаний работают над модернизацией архитектуры данных при цифровой трансформации бизнеса, подсчитали в The Hackett Group. В результате многие бизнес-лидеры начинают понимать, что данные от разных департаментов и уровней бизнеса плохо связаны между собой: целые команды работают в полуизоляции и не могут наладить адекватное взаимодействие. Такая разобщенность в итоге приводит к падению показателей бизнеса, а не к их росту.

Наконец, необходимо сформировать в компании культуру работы с данными и цифровых преобразований. Новые ИТ-решения будут использовать сотрудники, поэтому важно увлечь команду идеей изменения бизнеса и объяснить, зачем необходимы перемены. Некоторые зарубежные эксперты отмечают, что работа с сотрудниками, одной из самых больших ценностей любого бизнеса, – это и есть тот фундамент, на котором необходимо развивать цифровую трансформацию компании.

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