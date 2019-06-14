Глава РСПП Александр Шохин в интервью CNews – о локализации иностранного ПО

Надо вести дело к тому, чтобы включать локализованный иностранный софт в российский реестр ПО, считает Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом он рассказал в блиц-интервью для CNews.

CNews: Как движется работа РСПП по вопросам локализации иностранного ПО?

Александр Шохин: Это компетенция Комитета по цифровой экономике, и этот комитет темы такого рода обсуждает достаточно регулярно. Была специальная сессия, посвященная отечественному программному обеспечению, на которой присутствовали производители иностранного ПО.

CNews: Какие именно?

Александр Шохин: SAP, Oracle, Cisco, Schneider Electric. Мы зовем всех.

Речь идет о том, чтобы не исключать иностранных поставщиков программного продукта, а создать условия для того, чтобы они локализовывались. И в случае хороших предложений, мы готовы лоббировать – в данном случае не интересы иностранных производителей ПО, а лоббировать здоровую конкуренцию.

Александр Шохин: Надо вести дело к тому, чтобы включать в российский реестр локализованное ПО.

Поскольку есть законодательные требования, мы должны нашим иностранным партнерам давать ориентировки по ускоренной локализации.

CNews: Как вы относитесь к включению иностранного софта в Реестр российского ПО?

Александр Шохин: Сегодня реестр включает свыше 5000 программных продуктов. С одной стороны, цифра вроде бы достаточно большая, есть из чего выбрать, с другой стороны, надо иметь в виду, что многие российские компании уже завязаны на партнерские отношения с производителями иностранного софта. И не так просто перейти с одного софта на другой.

Приведу пример. Компания «Аэрофлот» использует не только SAP. Она включена в глобальные системы бронирования билетов и обслуживания аэропортов. И в ряде случаев надо делать исключения. Не просто ставить вопрос о локализации ПО иностранного происхождения, а понимать, не повредит ли глобальной деятельности российских компаний отказ от того ПО, которое используется на данном рынке в данном сегменте.

Поэтому мы готовы рассматривать все аспекты этой проблемы. Думаю, разумные решения, рациональные решения будут найдены, и правительство с ними согласится.

CNews: Какие форматы локализации рассматриваете? Упоминался пример автопрома…

Александр Шохин: Я думаю, что надо вести дело к тому, чтобы включать в российский реестр локализованное ПО.

Но если говорить об автопроме, то вы знаете, с чем сталкиваются крупнейшие компании, работающие в России, – с отсутствием поставщиков. Локализация – это комплектаторы. Это целая отрасль производителей тех компонентов, которые бессмысленно производить самим. А по многим видам этих комплектующих производителей внутри России нет. Даже крупнейшие автопроизводители оказываются в сложной ситуации. При всем желании локализоваться они сделать этого не могут. При этом, если посмотреть на другие рынки, другие страны, мы видим, что часто отзываются автомобили с рынка по причине того, что, как они говорят, младшие поставщики допустили какой-то сбой. Нужна очень четкая система контроля качества, квалификационных допусков и так далее. А это ведь малый и средний бизнес, он не всегда устойчивый. Сегодня он есть, завтра что-то поменяли в регуляторике, и он как бы закрылся. Поэтому, как ни странно, создание устойчивой деловой инвестиционной среды, в том числе, для малого и среднего бизнеса, – это основа успешной локализации.

CNews: Но в случае с программным обеспечением есть своя специфика…

Александр Шохин: В случае с ПО надо иметь в виду, что компании очень гибкие. Это же не станок перетащить через границу. Сегодня компания российская, а завтра, глядишь, она в Силиконовой долине, и наоборот. Поэтому критерии локализации здесь не могут быть жесткими. Мне кажется, что здесь нужны специальные подходы, и индустриальные подходы не всегда годятся.

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