«Постковидные» затраты российской промышленности на цифровизацию существенно выросли

Затраты российской промышленности на цифровизацию, судя по данным рейтинга CNews Analytics, в постпандемийном 2021 г. заметно выросли, сказался, среди прочего, и отложенный спрос. Следующим драйвером роста станет необходимость импортозамещения решений западных вендоров, ушедших с российского рынка. Это будет делом не одного года, однако, как планируется, в 2025 г. уже должны появиться результаты деятельности профильных индустриальных центров компетенции.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий

№ 2021 Название организации Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2021/2020, %
1 Гринатом 13 100 000 11 000 000 19,1%
2 Сигма 11 627 000 8 900 000 30,6%
3 Ситроникс 5 207 789 1 246 035 317,9%
4 Инфосистемы Джет 4 742 260 3 412 265 39,0%
5 Ай-Теко 4 063 787 2 555 272 59,0%

Источник: CNews Analytics, 2022

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