Металлургия многим до сих пор кажется отраслью производства, где рабочие в ручном режиме возятся с раскаленными ковшами, копотью и стружками. Все уже давно не так — металлурги внедряют в технологические процессы самые современные разработки, включающие нейросети и машинное зрение. Андрей Немировский, начальник управления по цифровой трансформации дивизиона «Руда» группы компаний НЛМК, рассказывает, как искусственный интеллект решил проблему внеплановых простоев на предприятии и помог сэкономить миллионы рублей.