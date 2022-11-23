Цифровизация промышленности 2022
Затраты российской промышленности на цифровизацию, судя по данным рейтинга CNews Analytics, в постпандемийном 2021 г. заметно выросли, сказался, среди прочего, и отложенный спрос. Следующим драйвером роста станет необходимость импортозамещения решений западных вендоров, ушедших с российского рынка. С учетом специфики работы промышленных предприятий это будет непростая задача. Однако, как планируется, в 2025 г. уже должны появиться результаты деятельности профильных индустриальных центров компетенции.
19.12.2022
«Постковидные» затраты российской промышленности на цифровизацию существенно выросли
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Затраты российской промышленности на цифровизацию, судя по данным рейтинга CNews Analytics, в постпандемийном 2021 г. заметно выросли, сказался, среди прочего, и отложенный спрос. Следующим драйвером роста станет необходимость импортозамещения решений западных вендоров, ушедших с российского рынка. Это будет делом не одного года, однако, как планируется, в 2025 г. уже должны появиться результаты деятельности профильных индустриальных центров компетенции.
Затраты российской промышленности на цифровизацию, судя по данным рейтинга CNews Analytics, в постпандемийном 2021 г. заметно выросли, сказался, среди прочего, и отложенный спрос. Следующим драйвером роста станет необходимость импортозамещения решений западных вендоров, ушедших с российского рынка. Это будет делом не одного года, однако, как планируется, в 2025 г. уже должны появиться результаты деятельности профильных индустриальных центров компетенции.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий
|№ 2021
|Название организации
|Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2021/2020, %
|1
|Гринатом
|13 100 000
|11 000 000
|19,1%
|2
|Сигма
|11 627 000
|8 900 000
|30,6%
|3
|Ситроникс
|5 207 789
|1 246 035
|317,9%
|4
|Инфосистемы Джет
|4 742 260
|3 412 265
|39,0%
|5
|Ай-Теко
|4 063 787
|2 555 272
|59,0%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
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