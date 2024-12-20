EdTech: Цифровизация образования 2024
20.12.2024
В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения
На отечественном рынке цифровизации образования появляются новые решения и игроки. Однако заказчикам все еще не доступны готовые комплексные разработки, особенно уровня enterprise. Опрошенные CNews эксперты уверены, что положение дел вскоре изменится: при сохранении нынешней геополитической ситуации, в перспективе 3-4 лет уровень зрелости российских разработок заметно вырастет, и впоследствии произойдет полный переход на импортонезависимые решения.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для образования
|№ 2023
|№ 2020
|Название организации
|Выручка от создания ИТ-решений для образования в 2023 г., ₽млн с НДС
|Выручка от создания ИТ-решений для образования в 2022 г., ₽млн с НДС
|Динамика 2023/2022, %
|1
|3
|GetCourse
|4 841
|1 597
|203%
|2
|—
|iSpring
|2 232
|1 600
|40%
|3
|—
|NexTouch
|1 266
|—
|—
|4
|5
|МТС Линк
|1 008
|835
|21%
|5
|—
|Форт Диалог
|529
|480,3
|10%
Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд
Функциональные цифровые сервисы помогут сделать процесс образования более эффективным и персонализированным. Если корпоративные университеты активно работают со всеми доступными инструментами, то вузы, в особенности, школы еще с осторожностью пользуются онлайн-сервисами. Игроки EdTech-сегмента уверены, что для развития рынка необходимо выработать единые стандарты и рекомендации по выстраиванию процесса обучения. Опрошенные CNews эксперты отмечают, что чаще всего заказчики обращаются за цифровыми решениями для организации обучения для ИТ-специалистов. Несмотря на престиж и большой интерес к профессии кадров по-прежнему не хватает. Чуть реже предприятиям требуются сервисы, чтобы обучить персонал цифровым компетенциям, без которых сложно представить современные бизнес-процессы.Читать полностью
Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей
В эпоху «непрерывного образования» у компании есть способ постоянно повышать свою эффективность, занимаясь обучением и переподготовкой персонала. Тем более, что отечественные разработчики после ухода из России западных EdTech-вендоров, предлагают большой выбор продуктов для этого. О сложностях импортозамещения платформ для развития персонала, корпоративном обучении и будущем EdTech в России CNews рассказал директор «Т1 Цифровой Академии» Дмитрий Красовский.Читать полностью