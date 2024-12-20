В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения

На отечественном рынке цифровизации образования появляются новые решения и игроки. Однако заказчикам все еще не доступны готовые комплексные разработки, особенно уровня enterprise. Опрошенные CNews эксперты уверены, что положение дел вскоре изменится: при сохранении нынешней геополитической ситуации, в перспективе 3-4 лет уровень зрелости российских разработок заметно вырастет, и впоследствии произойдет полный переход на импортонезависимые решения.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для образования

№ 2023 № 2020 Название организации Выручка от создания ИТ-решений для образования в 2023 г., ₽млн с НДС Выручка от создания ИТ-решений для образования в 2022 г., ₽млн с НДС Динамика 2023/2022, %
1 3 GetCourse 4 841 1 597 203%
2 iSpring 2 232 1 600 40%
3 NexTouch 1 266
4 5 МТС Линк 1 008 835 21%
5 Форт Диалог 529 480,3 10%

Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд

Функциональные цифровые сервисы помогут сделать процесс образования более эффективным и персонализированным. Если корпоративные университеты активно работают со всеми доступными инструментами, то вузы, в особенности, школы еще с осторожностью пользуются онлайн-сервисами. Игроки EdTech-сегмента уверены, что для развития рынка необходимо выработать единые стандарты и рекомендации по выстраиванию процесса обучения. Опрошенные CNews эксперты отмечают, что чаще всего заказчики обращаются за цифровыми решениями для организации обучения для ИТ-специалистов. Несмотря на престиж и большой интерес к профессии кадров по-прежнему не хватает. Чуть реже предприятиям требуются сервисы, чтобы обучить персонал цифровым компетенциям, без которых сложно представить современные бизнес-процессы. 

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Дмитрий Красовский
«Т1 Цифровая Академия»

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

В эпоху «непрерывного образования» у компании есть способ постоянно повышать свою эффективность, занимаясь обучением и переподготовкой персонала. Тем более, что отечественные разработчики после ухода из России западных EdTech-вендоров, предлагают большой выбор продуктов для этого. О сложностях импортозамещения платформ для развития персонала, корпоративном обучении и будущем EdTech в России CNews рассказал директор «Т1 Цифровой Академии» Дмитрий Красовский.

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