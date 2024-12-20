Рынок EdTech постепенно подстраивается под новые реалии, показывая уверенный рост. Разработчики наращивают выручку на фоне кадрового голода и потребностей компаний в организации корпоративного онлайн-обучения. Одни предприятия используют этот инструмент как мотивацию для удержания ценных кадров и привлечения новых, другие — не могут эффективно работать без быстрого корпоративного обучения из-за большого штата и меняющихся стандартов работы.

Что касается школ и государственных образовательных учреждений, то здесь ситуация неоднородная. Одни активно внедряют цифровые решения, делая процесс обучения более эффективным, другие же продолжают работать по старинке. Если говорить о трендах, то от разработчиков ждут комплексных решения с элементами геймификации, виртуальной реальности и искусственного интеллекта.