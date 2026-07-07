В России в 2025 году появилось вдвое больше интернет-магазинов, чем за два предыдущих года вместе взятых

По итогам 2025 г. в России открыли 46 тыс. новых интернет-магазинов, хотя в 2023 г. новых магазинов появилось лишь 18 тыс., а в 2024 г. — 22 тыс. По мнению аналитиков, основной причиной подобного стремительного роста является потеря привлекательности для продавцов с маркетплейсов из-за увеличений на них комиссий, к тому же создание интернет-магазина стало уже как никогда простым.

Рост онлайн-проектов

В России резко выросло число интернет‑магазинов, пишет РБК. Главная причина — снижение маржинальности торговли на маркетплейсах, считают эксперты рынка.

По данным консалтинговой компании eCompass Capital, в 2025 г. в России было открыто более 46 тыс. интернет-магазинов — это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. Для сравнения: в 2023 г. появилось 18 тыс. новых онлайн-магазинов, а в 2024 г. — 22 тыс.

За три года количество действующих интернет-магазинов в России практически удвоилось — с 104 тыс. в 2022 г. до 190 тыс. в 2025 г. Данные получены с помощью аналитического ИТ-инструмента BuiltWith. Аналитики изучили сайты в доменной зоне .ru, обладающие функционалом корзины.

Magnific - Freepik Темпы роста числа интернет-магазинов в России ускорились, за 2025 г. их появилось вдвое больше, чем за два предыдущих года вместе взятых

В eCompass Capital одной из главных причин роста числа интернет-магазинов называют удорожание торговли на маркетплейсах. Из-за повышения комиссий и ужесточения условий бренды все активнее переходят на модель direct-to-consumer (D2C) т.е. напрямую потребителю и открывают собственные онлайн-площадки. При этом запуск собственного интернет-магазина значительно упростился в 2026 г.: создание сайта на конструкторе, подключение платежных ИТ-систем и логистики сейчас не намного сложнее, чем начало продаж на крупном маркетплейсе.

Другие причины роста

Опрошенные РБК в июле 2026 г. эксперты считают, что открытие новых интернет-магазинов обусловлено не столько стремлением продавцов обрести независимость от маркетплейсов, сколько накопленным опытом. Благодаря работе на крупных ИТ-площадках предприниматели научились самостоятельно вести онлайн-бизнес и теперь готовы развивать собственные каналы продаж параллельно с маркетплейсами.

При этом большинство экспертов считают наиболее рациональной гибридную модель в 2025-2026 г. В ее рамках продавцы используют маркетплейсы для привлечения новых покупателей и поддержания объема продаж, а собственный сайт — для развития бренда, работы с лояльной клиентской базой и стимулирования повторных покупок.

Интернет-торговля

Рынок розничного онлайн-импорта в 2025 г. продемонстрировал восстановление после спада, зафиксированного в период с 2022 по 2024 г., соответствующие выводы содержатся в исследовании агентства Data Insight и логистического оператора GBS. Ключевым драйвером роста стало увеличение числа заказов на 64% — до 274,6 млн, при этом объем продаж достиг 366,8 млрд руб., показав прирост на 12% на фоне падения среднего чека на треть.

Согласно прогнозу аналитиков Data Insight, в 2026 г. объем российского рынка интернет-торговли достигнет 487,5 млрд руб. при 375 млн заказов. В 2027 г. рынок преодолеет отметку в 500 млрд руб. При этом количественный рост заказов практически остановится: рынок продолжит наращивать обороты в денежном выражении, однако по числу покупок выйдет на плато. Совокупный объем российской интернет-торговли, по оценкам аналитиков, вырастет с 13,4 трлн руб. в 2025 г. до 17,4 трлн руб. в 2027 г., а количество заказов увеличится с 8,3 млрд до 11,7 млрд единиц.

Каналы сбыта претерпели значительный структурный сдвиг: иностранные торговые площадки утратили лидерство, уступив место российским платформам. Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко отметил, что отечественные маркетплейсы успешно интегрируют импортные товары в привычный для российского потребителя сценарий покупки. При этом ключевыми факторами успеха являются не только цена, но и удобство оформления заказа, прозрачность отслеживания доставки, а также простота получения и возврата товара.

Среди ключевых изменений на рынке эксперты отмечают смену лидерства в сегменте трансграничной торговли: по их оценкам, Ozon Global впервые обошел AliExpress. Этот результат отражает переход от модели прямых заказов на иностранных витринах к модели локального маркетплейса, предлагающего зарубежный ассортимент российским потребителям. Конкурентная борьба сместилась с количественного сравнения объема импортных товаров в сторону эффективности их интеграции в российскую клиентскую инфраструктуру.