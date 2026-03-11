Разделы

Конференция CNews «Лоу-код/Ноу-код 2026» состоится 28 апреля. Открыта регистрация

28 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Лоу-код/Ноу-код 2026».

На отечественном рынке представлено множество сильных игроков. Их платформы активно развиваются, предлагая функциональность, не уступающую ушедшим зарубежным аналогам.

Однако рынок сталкивается и с определенными сдерживающими факторами: пользователи отмечают ограниченную гибкость при выполнении сложной кастомизации, потенциальные проблемы масштабируемости для высоконагруженных систем и риски безопасности.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в будущем большинство новых приложений будет создаваться именно с использованием LCNC-технологий.

Основные темы конференции

Российский рынок

  • Как изменился объем и динамика российского рынка LCNC-платформ за последние два года?
  • Какие ключевые факторы являются основными драйверами роста спроса на LCNC в России?
  • Как программа импортозамещения и уход иностранных вендоров повлияли на конкурентную среду среди российских разработчиков LCNC?
  • Какие отрасли экономики являются лидерами по внедрению и использованию LCNC-решений?
  • В чем сильные и слабые стороны российских LCNC-платформ по сравнению с мировыми лидерами?

Технологии и функционал

  • Какие типы приложений чаще всего создаются на LCNC-платформах в России?
  • Можно ли с помощью российских LCNC-платформ автоматизировать сложные и критически важные бизнес-процессы?
  • Как обстоят дела с интеграцией LCNC-платформ с унаследованными системами и другим корпоративным ПО?
  • Какие подходы к обеспечению безопасности и контролю версий используются в российских LCNC-решениях?
  • Как разработчики обеспечивают масштабируемость своих платформ для нужд крупного бизнеса с высокими нагрузками?

Вызовы и риски

  • Какие основные сдерживающие факторы препятствуют более широкому внедрению LCNC в России?
  • С какими рисками (Shadow IT, проблемы с поддержкой, ограниченная гибкость) сталкиваются компании при использовании LCNC?
  • Насколько остро стоит проблема «вендор-лока» при использовании российских LCNC-платформ и как ее избежать?
  • Какие существуют ограничения LCNC-подхода для разработки высокопроизводительных, уникальных или специфических систем?
  • Как решаются вопросы тестирования, качества кода и документирования приложений, созданных на LCNC-платформах?

Бизнес-модели и внедрение

  • Каковы типичные модели ценообразования на российском рынке LCNC?
  • Каков средний срок окупаемости инвестиций при внедрении LCNC-платформ в российских компаниях?
  • Какие новые бизнес-модели, например, управляемые сервисы по разработке на LCNC, появляются на рынке?
  • Как организована техническая поддержка и сопровождение LCNC-решений у российских вендоров?
  • Какие ошибки чаще всего совершают компании на этапе пилотирования и внедрения LCNC-платформ?

Будущее LCNC

  • Каким будет соотношение традиционной разработки и LCNC-подхода на российском рынке через 5 лет?
  • Какие инновации можно ожидать в будущем в российских LCNC-решениях?
  • Как развитие регулирования и требований к отечественному ПО повлияет на рынок LCNC?
  • Каковы перспективы экспорта российских LCNC-платформ на международные рынки?
  • Станут ли LCNC-платформы стандартом де-факто для большинства российских компаний, или останутся нишевым инструментом для автоматизации отдельных процессов?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

