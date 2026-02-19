Microsoft отвлеклась от софта и ударилась в футуристическое «железо». Создан стеклянный заменитель HDD и SSD. Он проработает тысячи лет

Microsoft разработала новый накопитель, пластины которого выполнены из боросиликатного стекла. Одна такая пластина может вместить почти 5 ТБ данных. При этом площадь ее – всего лишь 120 кв мм. По подсчетам разработчиков, такой носитель может хранить информацию до 10 тыс. лет.

Информация для потомков

Корпорация Microsoft создала новый носитель информации, внутри которого размещены пластины из боросиликатного стекла. Над проектом работали специалисты из подразделения Microsoft Research, и на выходе у них получился накопитель, способный хранить данные до 10 тыс. лет.

Это одно из преимуществ новой разработки Microsoft. Второе – ее емкость, которая составляет 4,8 ТБ на пластину площадью всего 120 кв. мм и толщиной не более 2 мм. Инженеры корпорации опубликовали статью о своем творении в журнале Nature, где прямо сравнили его с существующими накопителями, чаще всего используемыми для длительного хранения информации.

По их утверждению, что жесткие диски, что магнитные ленты, хоть и подходят для сохранения информации на годы вперед, но не смогут делать это на протяжении тысяч лет. Им они отметили лишь несколько десятилетий.

Сила в оптике?

Группа разработчиков Microsoft, ответственная за этот проект, не пояснила, зачем делать носители информации с такой длительностью хранения. Ведь далеко не факт, что у людей, которые будут жить через 10 тыс. лет, найдутся способы прочесть их содержимое. И совершенно точно факт, что к тому моменту на Земле не останется никого, кто смог бы подсказать, как это сделать.

Microsoft Сроки выпуска нового накопителя Microsoft не устанавливает

Запись на стеклянные пластины осуществляется при помощи лазера, который работает вспышками и, по словам авторов проекта, меняет преломляющие свойства боросиликатного стекла. За счет этого внутри пластины образуются воксели – трехмерные пиксели, которые способны хранить в себе несколько бит информации одновременно.

Здесь, впрочем, чуда не произошло. В мире давно существует классическая флеш-память, которая умеет хранить до четырех бит данных в одной ячейке. Это память QLC.

Скорость записи пока тоже не очень высокая – 25,6 Мбит/с на один луч лазера. Это 3,2 МБ/с, то есть запись осуществляется даже медленнее, чем на флешку 20-летней давности с интерфейсом USB 2.0. С другой стороны, Microsoft не уточняет, сколько лазерных лучей можно использовать одновременно.

Действительно важное преимущество

Сотрудники Microsoft подчеркнули, что часть вокселей можно использовать для хранения контрольных чисел, плюс новый накопитель поддерживает протоколы коррекции ошибок. Все это можно использовать для безошибочного считывания информации.

Еще одним преимуществом накопителя является его неуязвимость к высоким температурам. Даже если нагреть пластину до 500 градусов Цельсия, она не только сохранит свою целостность, но и не утратит записанную в ней информацию.

Это прямое следствие использования в качестве основы именно боросиликатного стекла, которое также применяется при производстве лабораторной посуды. Из него же делают и домашнюю посуду, например, стеклянные кастрюли. Температура его плавления, в зависимости от количества оксида бора в составе, варьируется от 750 до 825 градусов Цельсия.

Инженерам Microsoft удалось считать информацию с пластины, даже после нагрева ее до 500 градусов Цельсия. Что нужно сделать, чтобы стереть с нее данные, в компании не уточнили.

Стоит отметить, что, как и обычное стекло, боросиликатное не обладает очень высокой устойчивостью к ударам. Его можно разбить, хотя и придется приложить больше усилий.

Пока новая разработка Microsoft – это лишь проект. О серийном производстве таких накопителей корпорация ничего не говорит.