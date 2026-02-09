В стане программистов зреет революция. Разработчики готовятся сбросить Python с первого места в мире по популярности

Python теряет долю рынка в рейтинге Tiobe. Он все еще на первом месте по популярности, но язык С уверенно набирает обороты. Python был самым востребованным с октября 2021 г. При этом язык С все критикуют за его неумение безопасно работать с памятью.

Сделать С снова великим

Язык программирования Python, известный своей простотой и щеголяющий огромным общемировым сообществом, в будущем может лишиться статуса самого популярного языка в мире, по версии рейтинга Tiobe. Как сообщал CNews, первое место он занял в октябре 2021 г., и с тех пор никто не был в состоянии подвинуть его.

Однако ситуация изменилась. В феврале 2026 г. его доля рынка составила 21,81%, что на 2,08% ниже, нежели годом ранее. Это довольно существенное падение, особенно в сравнении с июлем 2025 г.

На этот месяц пришелся пик популярности Python. Его доля глобального рынка языков программирования достигла 26,98%. Другими словами, всего за семь месяцев Python потерял более 5%, то есть примерно пятую часть всей своей доли.

Официальный портал органов государственной власти Тюменской области Программисты все чаще интересуются языком С

Рейтинг Tiobe формируется на основе количества запросов о том или ином языке в интернете. Для расчета рейтингов используются популярные веб-сайты Google, Amazon, Wikipedia, Bing и более 20 других. Индекс не определяет лучший язык программирования или язык, на котором написано наибольшее количество строк кода.

Взрыв из прошлого

Можно было бы предположить, что на пятки Python наступают современные языки программирования, например вышедший в 2006 г. Rust, который в конце 2025 г. был официально признан и одобрен сообществом Linux. Но нет, доля Rust в феврале 2026 г. составляла лишь 1,32% – на 0,14% меньше, чем год назад. За этот период в рейтинге Tiobe он упала с 13 места на 14.

Наибольшую угрозу для Python сейчас представляет язык С – он появился в 1972 г., то есть 54 года назад, и многие разработчики и ИБ-специалисты критикуют его за неумение безопасно работать с памятью, как это делает тот же Rust.

Рейтинг Tiobe, февраль 2026 года

Но С не сдается – он уверенно держится на второй строчке рейтинга Tiobe с долей 11,05%. За год он увеличил ее на 1,22%.

Язык С активно продвигают, в том числе, многие разработчики Linux из числа тех, кто не собирается переходить на Rust, Python и другие модные языки. CNews писал, что они заняли жесткую позицию и намерены писать на С до конца.

Помощь С в деле свержения Python с первого места оказывает язык C#, он же C Sharp. Появившийся в 2000 г., в рейтинге Tiobe он, как и год назад, занимает пятую строчку. Однако за минувший год его доля рынка подскочила на 2,71%, составив 6,83%.

При этом другие участники топ-5, не меняющиеся годами, в этой битве не участвуют. Так, доля языка Java из 1995 г. упала на 2,54% до 8,12%, а сам он сместился с третьего места на четвертое.

Ситуация у С++ (1983 г.) ничуть не лучше. Его доля составила 8,55%, хотя год назад была больше на 2,82%.

Важно подчеркнуть, что Python – тоже не самый современный язык программирования. Впервые он появился в 1991 г., а популярность его постепенно растет с начала XXI века. В самая низкая его позиция в рейтинге Tiobe за последние 25 лет (с 2001 г.) – 13. За этот период он шесть раз удостаивался звания «Язык года» (Language of the Year) по версии Tiobe – в 2007, 2010, 2018, 2020, 2021 и 2024 гг.

Не менее опасные соперники

Падание доли Python обусловлено наращиванием своей популярности целого ряда языков программирования, но особую активность в этом в феврале 2026 г. проявили специализированные языки R и Perl.

Безусловно, до первого места им обоим очень далеко, но R за год поднялся с 15 строчки в феврале 2025 г. на восьмую в феврале 2026 г., а его доля составила 2,19%. Взлет Perl оказался еще более стремительным – с 30 места сразу на 11 за тот же период, с нынешней долей 1,67%.

Каждый из этих языков представляет потенциальную угрозу для Python. Любой из них может в момент стать очень востребованным

R, язык статистического программирования, долгое время был прямым конкурентом Python в области анализа данных. Хотя Python явно обогнал R в последние годы, R, похоже, снова набирает обороты.

В сфере скриптовых языков Perl также вновь занял лидирующие позиции. Когда-то бесспорный лидер в этой области, Perl пришел в упадок после многих лет внутренней раздробленности и конкуренции со стороны новых языков. Однако недавно он вновь вернулся.