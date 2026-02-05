Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

За прошедший год доходы хакеров с одной успешной атаки увеличились на 33%. То, что многие компании стали отказываться платить выкуп, приводит к росту запросов преступников.



Доходы хакеров растут

В 2025 г. прибыль хакеров от одной успешной атаки на российскую компанию увеличилась на 33% год к году и составила $193 тыс. (около 16,06 млн руб.). Годом ранее киберпреступник зарабатывал с одной жертвы в среднем $145 тыс., приводит РБК данные руководителя направления Threat Intelligence компании BI.Zone Олега Скулкина.

Затраты на одну атаку тоже выросли — с $5 тыс. до $7 тыс. Расходы на сложную атаку могли доходить до $12 тыс., но и прибыль в разы больше — до $5 млн.

Речь идет об атаках с финансовой мотивацией, отметил Скулкин. Кибершпионаж финансируется из других источников, может быть сложнее и дороже.

Выгодная инвестиция

В целом, хакинг — это уже полноценный бизнес со своей экономикой, особенно в случае финансово мотивированных группировок, прокомментировал CNews Илья Селезнев, руководитель продукта «Гарда Threat Intelligence Feeds», компания «Гарда».

Основные расходы злоумышленника при подготовке атаки состоят из подписки на аренду софта (может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов), покупки начального доступа к скомпрометированным корпоративным сетям, покупки эксплойтов (вредоносное ПО), разъяснил РБК «белый» хакер Сергей Зыбнев.

freepik/dcstudio Кибератака, подобно инвестиции, должна приносить прибыль

Могут быть также расходы на хостинги для размещения утечек, криптовалютные миксеры для отмывания денег (сервисы анонимности) и коммуникационную инфраструктуру.

При этом оборудование и софт для атак можно арендовать, а не покупать, добавил Зыбнев, а это позволяет технически неквалифицированным преступникам проводить сложные атаки. На рынке уже появились и дополнительные услуги — разработчики вредоносных программ, операторы инфраструктуры, переговорщики по выкупам и даже «техподдержка» для жертв.

Киберпреступность привлекает новичков перспективой относительно легкого обогащения, считает Станислав Пыжов, руководитель группы анализа вредоносного программного обеспечения центра исследования киберугроз Solar 4RAYS (входит в ГК «Солар»).

Хакеры считают кибератаку «своего рода инвестиционным проектом или стартапом, который должен окупиться», сказал замдиректора PT Cyber Analytics в Positive Technologies Дмитрий Каталков.

Если жертва не платит выкуп, хакеры зарабатывают на продаже украденных данных, пояснил Зыбнева. По его данным, 64% жертв в 2024 г. выкуп не платили, поэтому злоумышленники увеличивают его сумму и в целом меняют подход к работе.

В январе 2025 г., как писал CNews в феврале 2026 г., хакеры из группировки CyberSec требовали у российской рыбопромысловой компании выкуп в размере 50 биткоинов (около 500 млн руб. или больше $6 млн).

Дальше больше

В ближайшее время следует ожидать только роста преступных доходов при снижении размера требуемых вложений. «Стоимость атак снижается и будет продолжать это делать. В первую очередь это связано с развитием различного инструментария для взлома, включая ИИ, который может автоматизировать многие процессы. В результате сокращаются издержки на "фонд оплаты труда". Дешевле становится и инфраструктура, которую используют для атак. Упрощаются схемы отмывания полученных денег — в этом помогает криптовалюта и другие средства», — пояснил Селезнев.

Хакеры стали чаще использовать автоматическое сканирование и элементы искусственного интеллекта для ускорения разведки и анализа уязвимостей. Количество атак с применением подобных технологий за девять месяцев 2025 г. увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили CNews эсперты «Информзащиты» в октябре 2025 г.



«Если киберпреступники стали выручать из атак больше, то это приведет к росту числа новых атак, а значит и рынок, который эти атаки обслуживает, вырастет», — полагает Пыжов. Процент успешных атак тоже растет. В 2025 г. 47% всех атак на российские компании увенчались успехом и привели к нарушению деятельности компаний (данные Positive Technologies). В 2024 г. хакеры добивались успеха лишь в 31% случаев.