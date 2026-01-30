Конфисковано имущество экс-главы отделения киберполиции России на 2,5 миллиарда

Московский суд удовлетворил требование Генпрокуратуры конфисковать имущество скрывающегося от следствия за границей бывшего высокопоставленного киберполицейского Георгия Сатюкова. Сумма требования составила 2,5 млрд руб. Размер взяток, в которых обвиняют Сатюкова в два раза больше — 5 млрд руб.



Имущество перешло в доход государства

Зюзинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России принял решение о конфискации имущества и активов бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД России Георгия Сатюкова, выяснил ТАСС.

Сумма исковых требований составляет около 2,5 млрд руб. В доход государства будут обращены находящиеся под арестом объекты недвижимость и другое имущество, зарегистрированное на самого Сатюкова, а также на «аффилированных с ним лиц» — пять человек, в том числе члены его семьи, сообщили представители суда.

Зюзинский суд по просьбе истца с декабря 2025 г. вел это дело в закрытом режиме, как писал CNews. Сам Сатюков по обвинению в коррупции в особо крупном размере арестован заочно, так как скрылся от следствия за границей и находится в международном розыске.

Арестованное имущество

Об аресте имущества бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Сатюкова и его родственников CNews сообщил в ноябре 2024 г.

Официальный сайт Одинцовского городского округа Московской области Домами, дорогими часами и средствами на счетах бывшего главы отделения киберполиции России теперь владеет государство

Как выяснили следователи, на родственников Сатюкова были открыты более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов в разной валюте. На жену Сатюкова было открыто шесть счетов, на брата — 36, остальные 29 — на отца и мать. Денежными средствами и ценными бумагами фактически владели Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов, который также арестован заочно.

Кроме счетов и недвижимости на суде упоминались также коллекционные и дорогостоящие часы.

В чем обвиняют бывшего киберполицейского

Сатюков занимал должность начальника третьего отделения четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД.

Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Сумму взяток действительно огромная — 5 млрд руб.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2023 г. В материалах следствия указывалось, что под угрозой уголовного преследования Алексею Иванову (Билюченко), сооснователю криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC, зарегистрирована в Сингапуре) исполняющему обязанности системного администратора, навязали «крышу».

Миллиарды рублей в криптовалюте через посредничество Соколова, как считает следствие, перечислялись на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки.

О предполагаемой коррупции в БСТМ МВД следствие узнало от Иванова (Билюченко), осужденного на три с половиной года колонии за растрату средств вкладчиков на сумму 3,1 млрд руб.