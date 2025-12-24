Засекречено дело о конфискации имущества экс-главы отделения киберполиции России

Суд в Москве засекретил дело о конфискации средств с десятков счетов, оформленных на родственников и находившихся под контролем бывшего высокопоставленного сотрудника МВД. Он руководил подразделением по борьбе с ИТ-преступлениями и получил взяток, как утверждает следствие, на сумму в пять миллиардов рублей в криптовалюте.



Секретное дело

Зюзинский суд Москвы по просьбе истца перевел в закрытый режим процесс по иску Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства имущества и активов бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) МВД России Георгия Сатюкова, сообщил ТАСС.

Представитель Генеральной прокуратуры объяснил необходимость секретности тем, что уголовное дело в отношении ответчика Сатюкова все еще расследуется.

Сам Сатюков арестован заочно, так как скрылся от следствия за границей и находится в международном розыске.

Официальный сайт Одинцовского городского округа Московской области Генпрокуратура добивается конфискации имущества обвиняемого в крупной взятке бывшего высокопоставленного сотрудника МВД, отвечавшего за борьбу с ИТ-преступлениями

Уголовное дело в отношении бывшего начальника третьего отделения четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием ИТ) управления по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ («К») Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России было возбуждено в августе 2023 г.

Размер имущества

В апреле 2024 г. CNews писал, что Сатюкова разыскивают по обвинению в коррупции в особо крупном размере. Сумму взяток — 5 млрд руб. Обвинения во взятках такого масштаба редкость.

В деле о конфискации кроме Сатюкова ответчиками указаны еще пять человек, в том числе члены его семьи.

Как выяснили следователи, на родственников Сатюкова были открыты более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов в разной валюте. На жену Сатюкова было открыто шесть счетов, на брата — 36, остальные 29 — на отца и мать.

Денежными средствами и ценными бумагами фактически владели Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов. Соколов проходит по делу как посредник.

Все это имущество уже арестовано. Точные суммы не уточняются.

«Крыша» для криптобиржи

О предполагаемой коррупции в БСТМ МВД следствие узнало благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве, заключенному с Алексеем Ивановым (Билюченко), исполнявшим обязанности системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре. Иванова (Билюченко), сооснователя Wex, суд приговорил к трем с половиной годам колонии за растрату средств вкладчиков на сумму 3,1 млрд руб.

В материалах следствия говорится, что под угрозой уголовного преследования Иванову (Билюченко) навязали «крышу». Миллиарды рублей в криптовалюте через Соколова, как считает следствие, перечислялись на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки.

Биржа Wex начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г. и прекратившей свое существование после ареста сооснователя Александра Винника, которому тоже предъявили уголовное обвинение. Винника задержали в Греции по запросу Минюста США. Американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд.