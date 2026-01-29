Разделы

| Фото: Unsplash - Kevin Ku |

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

19 марта 2026 г. CNews проведет конференцию «Российские ERP-системы».

С докладами выступят:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Дмитрий Ушаков, исполнительный директор, медиагруппа «Россия сегодня»;
Эльвира Клявляева, руководитель центра автоматизации бизнес-процессов, медиагруппа «Россия сегодня»;
Сергей Плехов, руководитель ИТ-проектов, ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России;
Александр Лосицкий, заместитель генерального директора по организационно-методической работе, МНТК «Микрохирургия глаза»;
Виктор Романенко, заместитель генерального директора по внутренним проектам и процессам, ТД «Ренна»;
Дмитрий Лившин, генеральный директор, FBK CyberSecurity;
Нина Худякова, партнер, ФБК;
Дмитрий Чаадаев, директор ERP практики, «Технологии Доверия»;
Представитель компании РАУ ИТ.

Вопросы к обсуждению:

ERP в цифровой инфраструктуре

  • Как ERP-системы помогают улучшить принятие решений?
  • Какие риски связаны с внедрением ERP и как их минимизировать?
  • Как ERP влияет на прозрачность и контроль в компании?
  • В чем экономическая целесообразность инвестиций в ERP?
  • Какие факторы следует учитывать при выборе ERP для малого/среднего/крупного бизнеса?

Технологии для бизнеса

  • От ERP к экосистеме продуктов для бизнеса.
  • Облачная ERP или локальная (on-premise): плюсы и минусы?
  • Какие технологии интегрируются в современные ERP?
  • Low- и no-code возможности ERP.
  • Что такое микросервисная архитектура в контексте ERP?

Особенности внедрения

  • Чем отличаются ERP-системы для разных отраслей (производство, ритейл, услуги)?
  • Как выбрать правильного интегратора для внедрения ERP?
  • Какие этапы включает процесс внедрения ERP?
  • Как обеспечить вовлеченность сотрудников в процесс внедрения?
  • Как измерить возврат инвестиций от внедрения ERP?

Особенности эксплуатации

  • Как обеспечивается безопасность данных в ERP-системах?
  • Какова роль больших данных в современных ERP?
  • Какие типичные «подводные камни» возникают на этапе эксплуатации?
  • Проблемы миграции на отечественные ERP.
  • Роль ERP в цифровой трансформации бизнеса.

Будущее ERP

  • Как мобильные ERP-решения меняют работу полевых сотрудников?
  • Что такое ERP нового поколения (ERP 2.0)?
  • Будущее ERP: безграничная интеграция и предиктивная аналитика?
  • Крупные проекты внедрения российских ERP: делимся опытом.
  • Как разработчикам улучшить ERP-системы: мнение заказчиков.

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих или только задумывающихся о внедрении ERP, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих современные ИТ-продукты, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Короткая ссылка


