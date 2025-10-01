Новая технология ускорит работу с данными на 30%

Компания Yadro объявляет о предстоящем выходе NVMe over TCP (Non-Volatile Memory Express с транспортным протоколом TCP) – новой технологии, позволяющей раскрыть весь потенциал современного оборудования, снизить задержки, увеличить производительность и достигнуть максимальной простоты работы с данными. NVMe over TCP появляется в предстоящем осеннем релизе v3.2 систем хранения данных Tatlin.Unified, но уже сейчас его можно протестировать в режиме предварительного доступа.



Преимущества технологии

На данный момент обеспечить работу по протоколу FC становится сложнее: растет стоимость использования и обслуживание оборудования требует всё больше усилий, при этом протокол iSCSI часто не отвечает требованиям задач бизнеса – решение ограничено по производительности и отстает в надёжности и отказоустойчивости. Внутренние тестирования показали ускорение операций ввода-вывода до 30% и сокращение задержек на 25% при использовании NVMe/TCP по сравнению с FC, при этом при сравнении с iSCSI новое решение показывает производительность выше на 62%.

Использование NVMe over TCP позволит оптимизировать скорость работы с ресурсоемких задачами и высоконагруженными корпоративными приложениями. Встроенная функция многопутевого ввода-вывода (Native NVMe Multipath) обеспечивает стабильную работу даже при подключении тысячи ресурсов/логических томов. Также использование NVMe/TCP снижает нагрузку на операционную систему, упрощает процесс обнаружения изменений в хранилище и легко интегрируется с ОС на базе ядра Linux.

Технология отличается доступной стоимостью внедрения и простотой эксплуатации. Для перехода с iSCSI на NVMe over TCP не требуется дополнительное оборудование, а для перехода с Fibre Channel Yadro предлагает заказчикам решение на базе сетевых коммутаторов KORNFELD, которые поддерживают NVMe over TCP и интегрированы с системами хранения Tatlin для построения единой end-to-end NVMe инфраструктуры.

На данный момент ведется проработка совместных интеграций с решениями технологических партнеров Yadro. Благодаря тесному взаимодействию, ряд партнеров уже выпустили или готовятся в ближайшее время представить свои собственные продукты и решения, основанные на новой функциональности NVMe over TCP.

«Поддержка NVMe over TCP в системах Tatlin.Unified – это шаг в будущее в развитии, направленный на повышение производительности и снижение сложности эксплуатации для всей ИТ индустрии в России. Мы видим устойчивый спрос на технологии, которые позволяют работать с растущими объемами данных без дополнительных затрат на инфраструктуру. Возможность использовать отечественные коммутаторы Yadro и готовые инструменты делает внедрение этой технологии максимально удобным и эффективным для заказчиков. Мы будем продолжать интеграцию с партнерскими решениями, чтобы предлагать заказчикам полноценный технологических стек для высоконагруженных и ресурсоемких задач», – отметил Алексей Оглинда, ведущий технический менеджер Tatlin.Unified в компании Yadro.

К слову, NVMe over TCP – это не единственная новинка. В релизе 3.2 реализованы десятки улучшений, включая поддержку LACP на виртуальных портах для файлового доступа, VLAN на виртуальных портах для блочного и файлового доступа и Root squash для файловых ресурсов. Также будут увеличены лимиты ресурсов на систему и улучшена производительность и безопасность.