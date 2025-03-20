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Timeweb Cloud открыл предзаказ на VMware с грантами до 1 млн рублей

Timeweb Cloud, облачный провайдер для технологических компаний, объявил о старте предзаказа облака на базе VMware. Решение ориентировано на средний и крупный бизнес, проектирующий ИТ-инфраструктуру на базе зарубежного программного обеспечения.

Что внутри

Облако будет развернуто в отказоустойчивом инфраструктурном кластере с процессорами Xeon Gold 6448Y от Intel и системой хранения данных All-Flash AFF от NetApp. За виртуализацию будет отвечать промышленная платформа VMware vSphere, а для управления виртуальным дата-центром будет использоваться панель управления vCloud Director. Это даст возможность упростить миграцию действующей инфраструктуры заказчиков и снизить операционные издержки.

Технология не имеет ограничений по применению и подходит для широкого круга сценариев: виртуальные ЦОД, резервные и тестовые среды, гибридные облака и др.

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Облачный провайдер Timeweb Cloud объявил о старте предзаказа облака на базе VMware

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: «Решение позволит бизнесу использовать привычные технологии, сократить затраты на инфраструктуру и при этом сохранить ее отказоустойчивость и безопасность. Дополнительно мы сможем обеспечить тестирование, последующую бесшовную миграцию и поддержку»

Для крупных проектов предусмотрен специальный грант размером до 1 млн рублей, который поможет снизить финансовую нагрузку на всех этапах.

Оставить заявку на предзаказ VMware можно на официальном сайте компании.

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