«СберМаркетинг» повышает эффективность за счет цифровой трансформации процессов управления персоналом

Компания «СберМаркетинг» начала внедрение автоматизированной системы ресурсного планирования фонда оплаты труда (ФОТ) для штатных сотрудников и специалистов, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Внедрение платформы Nova EPM позволит существенно повысить эффективность управления затратами на персонал, минимизировать ошибки и сократить время на обработку данных.



Цели автоматизации и ключевые выгоды

Ранее планирование ФОТ в компании осуществлялось с использованием таблиц Excel, что создавало ряд проблем: сложность работы с большими объемами данных (1300+ сотрудников), высокая вероятность ошибок, необходимость вручную поддерживать ролевую систему доступа к информации. Кроме того, процесс расчета профицита и дефицита ФОТ был трудоемким и не позволял оперативно сравнивать плановые и фактические показатели. Отсутствие интеграции с другими процессами, например, управлением штатной численностью (FTE), также усложняло планирование.

Использование Nova EPM российского разработчика Nova Software решает эти проблемы, предоставляя автоматизированную систему управления бюджетами на персонал. Среди ожидаемых эффектов:





Повышение точности и прозрачности планирования ФОТ и затрат на ГПХ.

Оптимизация процессов бюджетирования, сокращение времени на расчеты и анализ.

Снижение нагрузки на отдел компенсаций и льгот (C&B) за счет сокращения количества запросов в среднем на 50 часов в месяц.

Доступность актуальной информации в режиме реального времени.

Рост управляемости процессами и повышение вовлеченности бизнеса в процесс планирования.









Выбор решения и его преимущества

Для «СберМаркетинга» важными критериями выбора стали наличие готового продукта, соответствующего высоким требованиям компании, а также подтвержденный опыт разработчика в создании и внедрении программных решений для отдела C&B. Стоимость проекта оказалась выгоднее, чем у альтернативных вариантов.

Автоматизация ФОТ с помощью Nova EPM стала еще одним важным шагом для «СберМаркетинга» на пути к цифровой трансформации процессов управления персоналом. Внедрение системы позволит компании повысить эффективность и управляемость бюджетирования, а также минимизировать недочеты, связанные с ручным планированием.

«В рамках проекта будет создан единый подход к работе с данными, что позволит минимизировать риски потери важной информации. Наши HR-специалисты смогут значительно сократить время на рутинные задачи, мониторинг, анализ и подготовку отчетов, благодаря стандартизации и масштабированию HR-процессов. Это позволит руководителям подразделений ускорить процесс принятия решений в области управления командами, что, безусловно, положительно скажется на операционной эффективности компании», — сказала Татьяна Шульгина, заместитель генерального директора по финансам и операционной деятельности «СберМаркетинг».