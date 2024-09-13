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В России создадут реестр компаний в сфере промдизайна и инжиниринга

Минпромторг подготовил правила внесения компаний в сфере промышленного дизайна и инжиниринга в новый реестр для оказания им господдержки.

Реестр для промдизайна

Минпромторг подготовил правила формирования реестра компаний в сфере промышленного дизайна и инжиниринга. Находящиеся в нем компании смогут рассчитывать на поддержку государства.

Проект постановления о создании такого реестра опубликован на портале Федеральных проектов нормативных правовых актов 10 сентября 2024 г. и вступит в силу с 1 января 2025 г.

Промышленный дизайн — область дизайна, которая занимается разработкой и созданием изделий массового производства с акцентом на их функциональность, эстетику и удобство использования.

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Минпромторг
Минпромторг вводит законопроект для поддержки промышленного дизайна и инжиниринга

Инжиниринг — процесс разработки и реализации инженерных решений, который включает в себя проектирование, анализ, внедрение и обслуживание различных систем и технологий.

Что указали в постановлении

В данном постановлении министерство устанавливает требования к организациям сектора промышленного дизайна и инжиниринговым центрам, занимающимся созданием промышленной продукции. Это необходимо для применения мер стимулирования, предусмотренных в Федеральном законе «О промышленной политике в Российской Федерации». А именно: финансовая и информационно-консультационная поддержка, поддержка научно-технической деятельности и предоставление государственных и муниципальных преференций.

Утверждается порядок формирования и ведения реестра организаций, которые соответствуют установленным требованиям. В нем будут содержаться сведения об инжиниринговых организациях и центрах, а также порядок их включения и исключения из реестра. Данные будут размещены в государственной информационной системе промышленности.

Принимается меры по подтверждению соответствия организаций требованиям, прописанным в законе «О промышленной политике в Российской Федерации». Таким образом, инжиниринговые организации будут обязаны подтвердить свою квалификацию для дальнейшей деятельности в данной отрасли.

Финансовое обеспечение этих изменений будет осуществляться в пределах максимальной численности работников и выделенных средств, предусмотренных для Министерства в федеральном бюджете на соответствующую деятельность. Конкретные цифры в проекте постановления указаны не были.

Правительство продолжает развивать эти сферы

Данный закон довольно сильно связан с опубликованным в конце июня законе о развитии инжиниринга и промышленного дизайна. Сам закон вступил в силу с 1 июля 2024 г.

В нем вводились понятия «инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленной продукции», «инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленного производства», «инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленной продукции» и «инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленного производства».

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Также законодательно закрепились понятия «работы и услуги в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)» и «организация сектора промышленного дизайна».

Предполагается, что введение этих понятий заложит основы для развития в стране индустрии инжиниринга и промышленного дизайна.

При этом Правительство России установило требования к таким организациям и центрам, утвердило порядок формирования и ведения реестра таких лиц, а также состав включаемых в него сведений. Подтверждение соответствия организаций и центров этим требованиям, а также формирование и ведение их реестра будет осуществлять Минпромторг.

Антон Мушинский

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